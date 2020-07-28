В Киеве отмечают годовщину Крещения Руси: придерживаются ли карантина – фото, видео
Из-за коронавируса в Украине отказались от массовых празднований годовщины Крещения Руси. В Киево-Печерской лавре прошла служба во главе с митрополитом Онуфрием. В Михайловском Златоверхом монастыре литургию возглавил Епифаний. Если в лавре ограничились празднованием в пределах храма, то в монастыре запланировали поход на Владимирскую горку.
Прошла служба в лавре
В Киево-Печерской лавре прошла праздничная служба по случаю 1032-летия Крещения Руси, сообщают в телеграм-канале PavlovskyNews.
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Богослужение возглавил предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий. На видео с литургии заметно, что верующие стоят на улице. Значительная часть надела маски.
В Киево-Печерской лавре прошла праздничная служба / Фото из телеграма PavlovskyNews
Празднование годовщины Крещения Руси в Киево-Печерской лавре: видео
Епифаний решил все же не ограничиваться службой
В Михайловском Златоверхом монастыре прошло праздничное богослужение, которое возглавил глава ПЦУ митрополит Епифаний.
Из-за карантинных ограничений людей просили оставаться дома и смотреть онлайн-трансляцию. Однако к началу службы народ съехался целыми делегациями,
– говорится в PavlovskyNews.
Верующие не придерживались социальной дистанции и почти не использовали маски.
Кроме того, Епифаний решил не ограничиваться только литургией в храме. Запланирована служба возле памятника князю Владимиру. Поход на Владимирскую горку состоится в 13:00. Туда также пригласили представителей СМИ.
Литургия в Михайловском Златоверхом / Фото из телеграма PavlovskyNews
Празднование годовщины Крещения Руси в Михайловском Златоверхом монастыре: видео
Узнайте больше ПЦУ отказалась от крестного хода в годовщину Крещения Руси
Что известно о планах празднования Крещения Руси в 2020
- Из-за эпидемии коронавируса годовщину Крещения Руси решили провести скромнее.
- От массовых мероприятий в центре столицы отказались.
- Аналогичная ситуация и в регионах – крестные ходы там также не анонсировали.