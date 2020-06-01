В Киеве 1 июня, заминировали мост Метро. Мужчина угрожал его взорвать. В руке он держал пульт от неизвестного устройства. По данным СМИ, он требовал встречи с главой МВД Арсеном Аваковым. После непродолжительных переговоров, минера таки задержали.

Информация появилась около 14:10. На мост Метро начали срочно стягивать правоохранительные службы, сообщает полиция Киева.

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На мосту Метро стоял мужчина с пакетом, от которого выходил провод до пульта в его руке.

В сети появилось фото вероятного подрывника. В его пакете был предмет, внешне похожий на газовый баллон.



Минер на мосту / Фото Евгения Терехова

Что говорят в полиции

В городе Киеве была введена специальная полицейская операция "Гром". На место прибыл спецотряд бойцов КОРД.

Также там работала следственно-оперативная группа и взрывотехники. К перекрытому мосту Метро подтянули БТРы Нацгвардии.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал, что неизвестный мужчина позвонил около 13:40 в полицию и с нецензурной бранью сообщил, что у него есть бомба и он готов взорвать мост.

Мотивы и требования минера пока неизвестны. В то же время в СМИ говорят, что он требовал личной встречи с Арсеном Аваковым.

По словам Геращенко, с минером вел переговоры лично Андрей Крищенко.

Правоохранители уже установили, кому принадлежит телефонный номер. Звонки о минировании уже осуществлялись с этого номера и раньше. Однако мужчина, чей номер идентифицировали правоохранители, сообщил, что его телефон украли несколько месяцев назад. Кому он принадлежит сейчас – неизвестно.

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Какова ситуация с пробками в Киеве и как работает метро

В то же время работники "Киевского метрополитена" приостановили движение поездов от станции "Арсенальная" до станции "Дарница".

Красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Пробки в этом районе растянулись уже на километры. Пассажиры выходят из вагонов метро. Поезда отгоняют обратно.

Смотрите видеотрансляцию с места событий:

Смотрите видео с моста Метро, где мужчина угрожал взорвать мост:

Мужчина угрожал взорвать мост Метро / Фото Цензор.Нет