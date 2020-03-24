Киевляне теряют двор из-за масштабной застройки: видео

Если речь идет о придомовых участках, землю украинцев достаточно легко отобрать. Причиной этому являются незаконные застройки и путаницы в реестрах. Особенно сейчас, учитывая действующую эпидемиологическую ситуацию в стране. Жильцы одного из столичных жилых домов хорошо знают, как это – потерять свое подворье. Подробнее – читайте в материале 24 канала.

Киевлянка Елена Чиковани рассказала, что их небольшой двор на улице Тверской тупик собираются застроить. По проекту на месте детской площадки и прилегающей к нему территории будет многоэтажка. Жители "хрущевки" выступают против застройки, и уже собрали много документов.

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По словам Елены Чиковани, ей ответили, что на самом деле решения КГГА об отводе земли не было.

Нас заинтересовало, кто является собственником, поэтому зашли в реестр вещных прав на земельные участки. Выяснилось, что это было ООО "СПС",

– отметила женщина.

В обществе, которое получило права на землю, на телефонные звонки не отвечали. Во всех ответах должностных лиц была ссылка на городской земельный кадастр. "Это сомнительный источник, который не имеет юридической силы", – отметил советник заместителя Киевского городского головы Алексей Тихонов.

Он добавил, что статус утвержден лишь в Государственном земельном кадастре: аренда или пользование. И может быть передано лишь согласно решению Киевского городского совета.

Если его нет, то все остальное не имеет правового статуса. Земельные участки у нас не определены, в целом. У нас большинство придомовых территорий – это план-схема уборки. Там не написано, кто ими владеет,

– пояснил Алексей Тихонов.

То есть, киевляне, которые платят за уборку придомовой территории, юридически не являются ее собственниками. Алексей Трохимец, председатель общественной организации "Энергетический омбудсмен", рассказал, что запретом может быть нарушение градостроительного законодательства, если есть нарушения подъездных путей, расстояния до ближайших домов.

Он уточнил, если это объекты исторического или архитектурного памятника, то есть закон "Об охране культурного наследия". Все эти нарушения на Тверском тупике есть, если учесть близость к историко-архитектурному памятнику. Несмотря на это, участок передали в постоянное пользование и планируют застроить.

Эта ситуация – типичная для столицы и страны в целом. В реестрах – сплошная путаница. Поэтому достаточно сложно выяснить, кому принадлежит земля. Так будет, пока не установят четкие границы придомовых участков, и не внесут их в кадастр.