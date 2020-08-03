В МИД Узбекистана проверяют, действительно ли мужчина, который угрожал взорвать банк в киевском бизнес-центре "Леонардо", является гражданином их страны.

Узбекские дипломаты начали проверку информации о гражданстве террориста, который 3 августа захватил отделение "Универсал банка" в киевском бизнес-центре "Леонардо". Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Узбекистана, пишет Интерфакс-Украина.

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МИД Узбекистана по официальным каналам уточняет, является ли человек, который угрожает взорвать здание, гражданином Узбекистана,

– заявил собеседник агентства.

Что известно о захвате банка в Киеве?

3 августа неизвестный захватил отделение "Универсал банка" в киевском "Леонардо". Злоумышленник угрожал взорвать взрывчатку. Он попросил вызвать полицию, а людям разрешил выйти. Добровольно осталась лишь руководитель банка.

Впоследствии стало известно, что террорист – это 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.

Начальные требования террориста:

встреча с представителями СМИ;

40 тысяч гривен наличными;

кофе и сигареты.

Впоследствии Каримов начал требовать задержания представителей власти. Силовики провели специальную операцию для освобождения заложницы. Террориста задержали за несколько минут до 15 часов.

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Заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что дальше киевского террориста ждет суд и длительное тюремное заключение. На месте происшествия сейчас работают взрывотехники.