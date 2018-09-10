00:30
11 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
22°C 14°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Валя-полстакана породнилась с Ынами. Пиня не смог пройти умную урну.
Вєсті Кремля
21:52, 10 сентября
Вести.UA. Порошекно вернулся к классической схеме обещаний. Ляшко наконец пошел в консерваторию
Вєсті.UA
20:47, 10 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Спорт
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Ким Чен Ын написал Трампу новое "теплое и позитивное" письмо: известно его содержание

21 Читати новину українською
Ким Чен Ын написал новое письмо Трампу
Ким Чен Ын написал новое письмо Трампу / Getty images

Лидер КНДР Ким Чен Ын написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором якобы попросил о новой встрече с американским лидером.

Об этом во время брифинга в понедельник сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Читайте также: "Непоколебимо доверяет": Ким Чен Ын рассказал о своем отношении к Трампу

Президент получил письмо от Ким Чен Ына. Очень теплое, очень позитивное письмо,
– сказала Сандерс.

Она уточнила, что в письме говорилось о назначении новой встречи между лидерами.

Сандерс заверила, что в Белом доме открыты в вопросе новой встречи между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

"Главная цель письма – пригласить изучение о сроках новой встречи с президентом, и мы открыты на эту тему, и уже находимся в процессе координации по этому вопросу", – пояснила она.

В администрации американского президента уверены, что это письмо от Ким Чен Ына "стало свидетельством успехов в налаживании отношений между Вашингтоном и Пхеньяном".

Что интересно, это уже не первое письмо, которое Трамп получает от северокорейского лидера после их исторической встречи в июне.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая встреча между лидерами США и КНДР Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Лидеры США и КНДР подписали важное соглашение, которое заключается в установлении мирных отношений, освобождении пленных и совместной работе по денуклеаризации Корейского полуострова.

Что такое денуклеаризация?Это устранение ядерного оружия с определенных территорий; создание зон, в которых запрещено производить, дислоцировать и складировать атомное оружие.

Теги: Новости США КНДР Дональд Трамп Ким Чен Ын Спорт Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Конец легитимности Путина, или Как прошли местные выборы в РФ
10 сентября, 23:00 Конец легитимности Путина, или Как прошли местные выборы в РФ
Іван Яковина
"Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок: инфографика
10 сентября, 15:52 "Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок: инфографика
Главные новости 10 сентября:в Украине увеличили срок призыва в армию и "Титан" продолжает работу
10 сентября, 22:25 Главные новости 10 сентября:в Украине увеличили срок призыва в армию и "Титан" продолжает работу
Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей
10 сентября, 22:01 Как Украине нейтрализовать геополитику РФ: ставка на военно-техническое сотрудничество с Польшей
Андрій Воропаєв
Чому зі Збройних Сил виштовхують льотчика, який допомагав під час війни
10 сентября, 21:00 Чому зі Збройних Сил виштовхують льотчика, який допомагав під час війни
Єгор Соболєв
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
"Андерлехт" потерял лидерство
 21 апреля 2011 , 15:15
Александр Долгополов потерпел поражение в первом раунде Paris Masters
 30 октября 2012 , 19:22
Три льва идут на Черногорию и Польшу с Руни
 3 октября 2013 , 19:34
УПЛ ищет 16-ю команду для чемпионата
 13 июня 2014 , 12:04
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук