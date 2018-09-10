Ким Чен Ын написал Трампу новое "теплое и позитивное" письмо: известно его содержание

Лидер КНДР Ким Чен Ын написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором якобы попросил о новой встрече с американским лидером.

Об этом во время брифинга в понедельник сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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Президент получил письмо от Ким Чен Ына. Очень теплое, очень позитивное письмо,

– сказала Сандерс.

Она уточнила, что в письме говорилось о назначении новой встречи между лидерами.

Сандерс заверила, что в Белом доме открыты в вопросе новой встречи между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

"Главная цель письма – пригласить изучение о сроках новой встречи с президентом, и мы открыты на эту тему, и уже находимся в процессе координации по этому вопросу", – пояснила она.

В администрации американского президента уверены, что это письмо от Ким Чен Ына "стало свидетельством успехов в налаживании отношений между Вашингтоном и Пхеньяном".

Что интересно, это уже не первое письмо, которое Трамп получает от северокорейского лидера после их исторической встречи в июне.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая встреча между лидерами США и КНДР Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Лидеры США и КНДР подписали важное соглашение, которое заключается в установлении мирных отношений, освобождении пленных и совместной работе по денуклеаризации Корейского полуострова.

Что такое денуклеаризация?Это устранение ядерного оружия с определенных территорий; создание зон, в которых запрещено производить, дислоцировать и складировать атомное оружие.