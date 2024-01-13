"Кинжалы" летят бог знает куда: в Воздушных силах намекнули, что в России проблемы с ракетами

Утром 13 января Россия атаковала Украину ракетами. В частности, запустили 6 "Кинжалов". Правда, "не имеющие аналогов" ракеты становятся все хуже и летят бог знает куда.

На проблемы агрессора уже намекнули в Воздушных силах ВСУ. Что стоит знать по этому поводу, сколько "Кинжалов" Россия уже выпустила по Украине, какое количество сбило ПВО, а также о запасах оккупантов рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание Массированная атака по Украине 13 января: враг атаковал "Кинжалами", есть повреждения

Российские "Кинжалы" становятся все хуже

Российская атака 13 января подтвердила, что у оккупантов серьезные проблемы с "Кинжалами".

"Не имеющие аналогов" российские ракеты становятся все хуже, и летят бог знает куда!

– констатировали в Воздушных силах.

В то же время подчеркнули, что это не означает, что "Кинжалы" не представляют угрозы, а скорее наоборот. Защитники призывали быть бдительными и не игнорировать тревогу с применением "баллистики".

В эфире телемарафона спикер Командования Воздушных сил рассказал, были ли во время атаки фальш-цели. Заметил, что враг всячески пытается противодействовать, влияние есть и в радиоэлектронной борьбе.

Половина ("Кинжалов" – 24 Канал) не достигли целей, – это 100%. Поэтому не исключено, что было несколько таких целей, где было вражеское влияние,

– отметил спикер.

Справка. Путин неоднократно хвастался этими ракетами. Мечтал, что они якобы "гиперзвуковые".

"Авиационно-ракетный комплекс "Кинжал" уникален: ему аналогов в мире нет", – заявлял диктатор.

Сколько таких ракет враг выпустил этой зимой и в целом с 24 февраля 2022 года

По подсчетам из сообщений Воздушных сил, в течение декабря 2023 и до 13 января 2024 года россияне атаковали Украину 28 "Кинжалами". В частности:

13 января – 6 ракет;

8 января – 4;

2 января – 10,

29 декабря – 5;

14 декабря – 3.

Сколько "Кинжалов" уже сбили украинские защитники

7 января Игнат сообщил, что с начала полномасштабного вторжения россияне выпустили по Украине

Главное преимущество "Кинжалов" – их скорость. Как следствие, ракету очень тяжело перехватить, перед взрывом она способна пробивать любую броню.

Особенности ракеты "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Впрочем, наши военные уже не раз доказали, что обезвредить эту ракету можно. Так, 6 мая 2023 года Украина сбила первый "Кинжал" с помощью ЗРК Patriot, который партнеры передали весной прошлого года.

31 декабря Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что украинские защитники уже уничтожили 15 аэробаллистических Х-47М2 "Кинжал".

Однако, еще 10 из 10 "Кинжалов" наши Герои сбили 2 января. Так что в общей сложности уже 25.

25 уничтожено, начиная с 4 мая. Именно тогда, с весны прошлого года, мы получили Patriot и получили возможность уничтожать аэробаллистические ракеты,

– подчеркнул Юрий Игнат 7 января.

Какой запас у агрессора, и как быстро может его пополнять

В августе 2023 года представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, сколько "Кинжалов" осталось на вооружении врага. Генерал-майор отметил, что у россиян может быть еще около 75 таких ракет.

В марте Эксперт Defence Express Иван Киричевский рассказывал, что оккупанты могут производить в месяц 1 – 2 "Кинжала".

Позже, уже в июне, представитель Командования Воздушных сил рассказывал, что после небольшой паузы Россия нарастила производство "Кинжалов" и "Калибров".

Очевидно, Россия нашла возможность обходить санкции за счет сотрудничающих с ней отдельных стран и получает технологические вещи, которые сама производить не может: платы, чипы, полупроводники. Это то, без чего ракета не полетит,

– подчеркнул Игнат.

Важно! В октябре 2023 года в The Insider опубликовали расследование, что подрядчики российских предприятий-производителей "Кинжалов" до сих пор избегают европейских санкций. Это позволяет агрессору импортировать детали и оборудование из разных стран Евросоюза.