Разведчик, который не дает ошибочных прогнозов: биография главы ГУР Кирилла Буданова

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов – самый молодой руководитель этого учреждения за все время его существования. К нему приковано внимание украинских и международных СМИ. В то же время любой знает, что главный разведчик нашей страны никогда не ошибается в своих оценках. И, конечно, больше всего ждут, когда сбудется его прогноз относительно Крыма и победы.

Главой ГУР Минобороны Кирилл Буданов стал 5 августа 2020 года указом Президента Украины Владимира Зеленского. Однако подлинный интерес к персоне разведчика появился после начала полномасштабного вторжения, когда он показал свой профессионализм и компетентность.

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О биографии Кирилла Буданова, его образовании, карьере и прогнозах войны в Украине – читайте в этом материале 24 Канала.

Личная жизнь

Родился Буданов Кирилл Алексеевич 4 января 1986 в Киеве. Сейчас ему 37 лет.

О детстве главного разведчика и его юных годах неизвестно почти ничего. В частности, нет информации в отрытых источниках о том кто его родители и чем они занимаются.

Кирилла Буданова нет в таких социальных сетях, как инстаграм или фейсбук. Однако можно следить за страницами ГУР МО на разных платформах.

Хотя все же кое-что интересное о нем можно найти. В одном из интервью Буданов говорил, что думал о пути разведчика еще с детства. Собственно, в ранние годы он твердо решил, что хочет быть военнослужащим, когда вырастет.

Также немного известно и о семье нынешнего главы ГУР. Жена Кирилла Буданова – Марианна – по специальности психолог. В то же время известно, что она баллотировалась в депутаты Киевсовета и некоторое время была советницей Виталия Кличко по выявлению и предотвращению коррупции в сфере молодежной политики и спорта.



Жена Буданова Марианна / Фотография из соцсетей

Военный путь мужа она поддерживает с начала войны в 2014 году и утверждает, что после 24 февраля 2022 года у нее не было даже мысли относительно того, чтобы покинуть Киев.

Я никогда не вмешиваюсь в его работу, но если ему нужна моя помощь или совет по какому-то вопросу, я всегда стараюсь ему помочь. Бывает, что одна из первых узнаю об успешном выполнении задания, но только после его завершения,

– рассказывала Марианна о Буданове.



Кирилл Буданов с женой / Фото из соцсетей

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Образование и карьера

Как известно, после 24 февраля 2022 года Буданов постоянно живет в здании Главного управления разведки. В одном из интервью он даже отмечал , что туда после начала полномасштабного вторжения переехала его супруга.

Перед тем как возглавить украинскую разведку, Кирилл Буданов прошел большой путь. Однако все по порядку.

В 2007 году он окончил Одесский институт сухопутных войск. Именно в этом учебном заведении получил свое главное образование.

После этого он пошел в спецназ Главного управления разведки, где занимал разные должности.

С весны 2014 года активно участвовал в боевых действиях в войне на Востоке Украины. В этот период получил несколько ранений.

С 6 по 8 августа 2016 года он проводил спецоперацию в городе Армянске на временно оккупированной территории Крыма.

С 2018 по 2020 год – выполнял секретные спецзадания, о которых широкой публике ничего неизвестно.

В 2020 году стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины.

5 августа 2020 года занял должность начальника ГУР.



Буданов в своем кабинете работает / Фотография The WP

Собственно, руководитель разведки Украины прошел путь от лейтенанта в 2007 году до генерал-майора. Это звание ему было присвоено 3 апреля 2022 года – то есть уже после начала широкомасштабной войны.

Важно. Издание The Washington Post публиковало материал, в котором говорится, что Буданов принимал участие в определенной секретной операции, после которой его жизнь кардинально изменилась.

В частности, в 2019 году, как уверяют в СМИ, было по меньшей мере 10 попыток покушения на разведчика. Хотя в тот момент он еще не был главой ГУР.

Очевидно, и сейчас глава разведки является мишенью для Кремля. В апреле 2023 года в России решили "заочно арестовать" руководителя ГУР, обвинив его в "теракте". Буданов на это ответил лаконично – сказал, что "ему приятно". Для него это показатель хорошей работы.

Похоже, что главный разведчик умеет сохранять спокойствие при любых обстоятельствах и не очень переживает, что Россия обвиняет его во всех смертных грехах. Интересно, что в его кабинете можно услышать классическую музыку.

Картина в кабинете Буданова намекает на успехи, о которых он не может открыто говорить. На ней изображены самолеты, на которых ГУР эвакуировало людей из Афганистана во время падения Кабула в 2021 году; украинские вертолеты, которые представляют смелые воздушные миссии его сил по пополнению окруженных украинских бойцов на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе; и спутник, свидетельствующий о разведке, которую его агентство проводит ежедневно,

– написали в The WP.



Знаменитая картина в кабинете Буданова / Фото The Washington Post

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Также нельзя не упомянуть и то, что Буданов причастен ко многим обменам, которые происходили между российской и украинской стороной. Кстати, не так давно он заявлял, что мы приближаемся к самому масштабному в нашей истории обмену пленными "всех на всех".

Состояние, декларация и скандал

После 24 февраля 2022 года декларации всех чиновников были скрыты от общественности, поэтому сказать, что находится в собственности Кирилла Буданова на данный момент – нельзя. Однако, когда еще декларирование было публичным, журналисты писали, что в декабре 2021 года глава ГУР получил заработную плату в размере 150 тысяч гривен. Кроме того, ему якобы было выделено 135 тысяч гривен помощи на оздоровление.

В то же время, нельзя не упомянуть в связи с этой темой расследование журналистов издания Bihus.Info, в котором говорится, что Буданов проживал в одном доме с семьей бывшего заместителя главы МВД Александра Гогилашвили. Уволили чиновника после скандала с оскорблениями подчиненных.

Однако этим поместьем на 350 квадратных метров под Киевом владеет не кто-то из Гогилашвили, а жена Вячеслава Стрелковского, который, вероятно, причастен к незаконным сделкам с наличными.

Расследование о Буданове и Гогилашвили: смотрите видео канала Bihus.Info

Сам Буданов подтверждал информацию, что живет у Гогилашвили, и объяснял это тем, что в его собственном доме происходил в это время ремонт.

Прогнозы и эпохальные интервью

Еще до начала большой войны главный разведчик страны говорил, что полномасштабного вторжения России на всех возможных направлениях не избежать. И после 24 февраля 2022года его прогнозы удивляют своей смелостью, хотя еще больше поражает то, что они действительно сбываются.

Хотя сам Буданов утверждает, что это никакие не "прогнозы", а аналитические оценки, основанные на фактах и цифрах. Поэтому, очевидно, они и правдивые.

20 апреля 2022 года он говорил, что переломный момент в войне с Россией будет во второй половине августа. Как известно, уже в сентябре началось контрнаступление ВСУ на Харьковщину, и с тех пор оккупанты не имели никаких значительных успехов.

28 октября Буданов сказал, что украинская армия освободит Херсон до конца ноября. Началось контрнаступление 9 ноября, и действительно оно завершилось через несколько дней.

После начала массированных ракетных и дроновых атак по энергоинфраструктуре Украины глава ГУР констатировал, что врагу не удастся погрузить нас в темноту. Этот прогноз также оказался правдив.



Прогнозы Кирилла Буданова / Инфографика 24 Канала, актуальная по состоянию на октябрь 2022 года

Один из наиболее популярных поисковых запросов касается того, что Буданов говорил о Крыме. В интервью NV он сообщал в апреле, что украинская армия будет на полуострове уже к концу весны 2023 года.

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Он вообще уверен в том, что 2023 год будет победным для нашего государства. Об этом он заявлял в одном из самых свежих интервью для издания "РБК-Украина".

Также во время этого разговора с журналистами разведчик констатировал, что наше государство приближается к решающей битве, однако когда она будет – неизвестно.

Прогнозы Буданова относительно Крыма и войны: смотрите интервью

Кроме того, в интервью изданию ABC News глава разведки намекнул на то, что вскоре в России начнут происходить разные "сейсмические процессы", которые, очевидно, приведут к распаду вражеского государства.

Лягушка и кот Буданова

В интервью "Украинской правде" Кирилл Буданов оговорился, что у него в кабинете живет лягушка. А если точнее – "лягушки".

У Буданова живет лягушка в кабинете: смотрите видео (с 22:45)

Биография этой лягушки, как и Буданова, неизвестна для широких масс, однако с ней уже можно найти немало мемов в сети.

Будет несправедливо не упомянуть и о главном "коте-разведчике" Украины Гюнтере. Четвероногий живет в помещении ГУР и, вероятно, ежедневно имеет возможность видеться с Будановым.

По словам руководителя структуры, животное пережило ракетный удар, но с ним все хорошо.

Кот Гюнтер Буданова: смотрите видео

Очевидно, о главном разведчике нашего государства нам придется еще немало узнать уже после победы Украины. Вероятно, тогда и откроются все карты и станет известно больше о фигуре, профессии и секретных задачах Кирилла Буданова.