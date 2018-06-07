Кнопочный смартфон BlackBerry KEY2 представили официально: характеристики и цена

7 июня в Нью-Йорке состоялась официальная презентация кнопочного смартфона BlackBerry KEY2. Разработчики называют устройство смартфоном бизнес-класса.

Об этом сообщает Gizmochina.



Характеристики BlackBerry KEY2



BlackBerry KEY2 будет иметь 4,5-дюймовый экран с разрешением 1620x1080 пикселей. Дисплей LCD и он покрыт стеклом Glass Gorilla 3.

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Работать смартфон будет на процессоре Snapdragon 660. Телефон получит 6 ГБ оперативной и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. Устройство будет оснащено поддержкой расширения памяти (максимум 256 ГБ).



Смартфон оснащен физической клавиатурой под экраном, при этом клавиатура является сенсорной, что позволяет проводить навигацию по программам и управлять курсором в поле ввода текста. На пробеле встроенный сканер отпечатка пальцев. Клавиатурный блок имеет 35 клавиш.

BlackBerry KEY2 имеет физическую клавиатуру



Смартфон получит двойную 12-мегапиксельную камеру на задней панели и 8-мегапиксельную селфи-камеру.



Работать телефон будет на аккумуляторе емкостью 3500 мАч. Также есть USB-C 3.0 порт, поддержка NFC, 3,5-мм аудиоразъем и Bluetooth 5.0.



Цена BlackBerry KEY2



Стоимость BlackBerry KEY 2 в США оценили в 649 долларов (16 900 гривен) и в 649 евро (20 800 гривен) в Европе.

Характеристики BlackBerry KEY2

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