Ко Дню флага в Днепре установили два невероятных рекорда: фото, видео

23 августа Украина отмечает День Государственного Флага. Впервые торжества по случаю этого праздника, которые посетил Президент Украины, проходили не в Киеве, а в Днепре.

Во время своей речи Порошенко вспомнил, что именно в этом городе "так и не родившись, бесславно погибла так называемая Новороссия".

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Утром 23 августа во время торжеств по случаю Государственного Флага Украины были установлены сразу два рекорда.

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На самом большом флагштоке страны высотой 72 метра подняли самый большой сине-желтый флаг размером 12 на 18 метров.



В Днепре на флагштоке подняли самый большой сине-желтый флаг/Twitter Святослава Цеголко

По случаю Дня флага также провели флешмоб "Флаг над Днепром", во время которого разворачивали флаги украинских городов.

День Государственного Флага Украины отмечают ежегодно 23 августа начиная с 2004 года. В 2009 году Президент Украины Виктор Ющенко внес изменения в указ, учредив ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.