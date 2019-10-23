Что для украинцев изменит Кодекс банкротства: объяснение юристов

В Украине с 21 октября начал действовать Кодекс по процедурам банкротства, который Верховная Рада приняла еще в 2018 году.

Как отметили в Министерстве юстиции, Кодекс по процедурам банкротства –это первый за время независимости Украины комплексный документ, регулирующий все процедурные вопросы банкротства.

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Приведение действующего законодательства к современным реалиям и мировым тенденциям должно положительно отразиться на экономике и инвестиционном климате в государстве,

– отметила заместитель министра Валерия Коломиец.

По ее словам, благодаря введению Кодекса, Украина в следующем году может подняться на 10 позиций в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса.

Что меняет Кодекс о банкротстве?

В частности, Кодексом упрощен порядок открытия производства по делам о банкротстве, все имущественные споры с участием должника сосредотачиваются в деле о банкротстве, арест имущества должника возможен исключительно в рамках дела о банкротстве, освобождении активов должника из налогового залога и отмене арестов на имущество осуществляется определением суда в деле о банкротстве, создается единая саморегулируемая организация арбитражных управляющих. Кроме того, Кодексом урегулирована принципиально новая для Украины процедура восстановления платежеспособности физических лиц.

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Кандидат экономических наук Виктор Брановицкий в одной из своих публикаций отметил, что важными новеллами Кодекса являются:

• возможность банкротства физических лиц, но не чаще чем раз в 5 лет;

• дела о банкротстве физических лиц будут рассматривать хозяйственные суды, причем обязательно с участием арбитражного управляющего;

• не подлежат реструктуризации и списанию долгов по кредитам, взятых должником на отдых, развлечения, покупку предметов роскоши, а также долги, появившиеся за участие в азартных играх и пари;

• продажа активов банкрота через электронные аукционные площадки;

• сокращение сроков процедуры банкротства;

• отмена моратория на взыскание недвижимости у заемщиков, которые не выполнили обязательства по ипотечным кредитам в валюте;

• есть механизм реструктуризации валютной ипотеки в течение 5-15 лет в зависимости от параметров кредита для тех, кто брал кредиты на свое единственное жилье;

• невозможно для погашения долга забрать единственное жилье должника, если это квартира до 60 квадратных метров или частный дом до 120 "квадратов".

Что нужно знать кредиторам?

Как пояснили 24 каналу в юридической фирме Avellum, новый Кодекс расширил возможности кредиторов.

• Упрощено открытие процедуры банкротства в отношении должников.

Отменены строгие критерии, соблюдение которых ранее требовалось для начала процедуры банкротства. Например, предельная сумма требований к должнику – от 300 минимальных заработных плат, необходимость предварительно получить решение суда о взыскании долга и постановление об открытии исполнительного производства.

• Кредиторам и комитету кредиторов предоставлены более широкие права в процедуре банкротства.

Например, обеспеченные кредиторы получили статус стороны в деле о банкротстве, а вместе с этим – возможность оспаривать сделки должника. Также им предоставлены другие способы влиять на ход производства по делу о банкротстве должника.

• Сокращен перечень оснований для отказа в открытии производства по делу о банкротстве.

Кодекс предусматривает всего два основания: погашение долга или наличие спора о праве. Относительно второго основания – вероятно, она будет активно использоваться должниками в качестве основного способа противодействия открытию процедуры банкротства.

Что нужно знать должникам?

Физическим лицам важно знать:

• Впервые в истории Украины физическое лицо могут признать банкротом.

• Только сам должник может инициировать свое банкротство.

Производство по делу о банкротстве может быть открыто, если задолженность перед кредиторами составляет не менее 30 минимальных заработных плат (сейчас – 125 190 грн) и должник не способен ее погасить.

• Процедура банкротства физических лиц заканчивается реструктуризацией долгов физического лица или объявлением лица банкротом и распродажей ее имущества.

Реструктуризация, как отметили юристы Avellum, считается более выгодной. Во-первых, план реструктуризации долгов разрабатывается совместно с должником и утверждается только с его согласия. Часть долгов может быть списана или рассрочена. Обязательная ежемесячная сумма для выплат будет определена с учетом других бытовых нужд банкрота. Условия по выплатам после реструктуризации долгов могут быть установлены сроком на 5 лет, а по задолженности по недвижимости – на 10.

Объявления физлица банкротом заканчивается распродажей имущества. Вырученные средства направляются на погашение кредиторской задолженности. Если есть остаток задолженности, то он фактически прощается. Это, однако, не касается требований по уплате алиментов и возмещения убытков.

В течение пяти лет после признания должника банкротом такое лицо обязано перед заключением кредитных и некоторых других договоров письменно уведомлять контрагентов о своей неплатежеспособности.

Юридическим лицам важно знать:

• Должник должен самостоятельно подать заявление о своем банкротстве в течение одного месяца с момента появления признаков неплатежеспособности. Если не подаст – менеджмент компании будет нести значительную ответственность за неудовлетворение требований кредиторов.

• Процедуры банкротства сокращаются. Кроме того, обжалование судебных решений в процедуре банкротства не влечет за собой прекращение производства по делу о банкротстве.

• Возможности обжаловать промежуточные судебные акты в кассационной инстанции станет меньше. Осталось несколько видов основных решений, которые можно обжаловать в Верховном Суде, другие – не будут подлежать обжалованию после апелляции. То есть недобросовестные участники процесса не будут иметь возможности его затягивать путем подачи необоснованных жалоб.

• Производство по делу о банкротстве может быть инициировано кредитором при наличии бесспорного долга, независимо от его размера.