Как СССР и Югославия: Шейтельман считает, что Запад не против развала России

Россия форсированно идет к политической дезинтеграции и полному развалу страны. Несмотря на ряд возможных проблем, Запад может не сдерживать искусственно этот процесс.

Россия может повторить путь СССР и Югославии, после чего новые страны пойдут по пути окультуривания и будут пытаться присоединиться к цивилизованному миру. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Каким будет развал

Эксперт убежден, что "великие игроки" уже приняли стратегическое решение по поводу будущего России.

Несмотря на все, на Западе не договорились: лишать ли Россию полностью ядерного оружия, или частично разоружать. И все понимают, что это может быть вопросом не обязательно полгода, а даже 10 лет. Но никто не позволит вернуться России в прежнем виде на мировую арену с тем же ядерным потенциалом, и быть так же на равных с США и ЕС,

– объяснил политтехнолог.

По его словам, Кремлю просто не позволят снова угрожать миру ядерной катастрофой.

"Инструментов в России, чтобы из этого выбраться, нет потому, что она перестает быть 9-ой или 11-ой экономикой мира, она будет скатываться с каждым годом санкций все дальше вниз и вниз. Это уже гарантированно", – добавил аналитик.

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По его мнению, распад России сами россияне и их политологи "рисуют" как нечто ужасное и то, чего "не хотят" на Западе, в чем они ошибаются.

"Все будет прекрасно, потому что Запад прекрасно допустил распад СССР, не пытаясь его "слепить". Также Запад допустил распад Югославии, понимая, что целостную Югославию нельзя окультурить и оцивилизовать – только частями. То же самое будет и с Россией", – подчеркнул обозреватель.

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Угроза ядерной фрагментации

Политолог указал, что новым субъектам международной политики, которые появятся на месте разваленной России и которые будут претендовать на ядерное оружие, очень быстро "покажут их место".

Российское ядерное оружие имеет централизованное управление: если они попытаются в Бурятии украсть какую-нибудь конкретную бомбу и попытаются ею управлять, то эту новую страну задавят через минуту. В новых странах будет местная элита, которая захочет быть в ООН, торговали и договоры подписывать с миром, кормиться чем-то, использовать банки и так далее,

– заметил эксперт.

По его словам, условием для входа в "нормальность" для таких стран будет отказ от ядерного оружия и доля российских репараций Украины, согласно решению ООН.

"После этого с такими странами будут разговаривать о признании. Без этого разговаривать никто не будет. Главное – из центра России "выцарапать" ядерное оружие, или сократить его количество", – резюмировал Шейтельман.

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