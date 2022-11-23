Росія може повторити шлях СРСР та Югославії, після чого нові країни підуть шляхом окультурення й намагатимуться доєднатися до цивілізованого світу. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Яким буде розвал
Експерт переконаний, що "великі гравці" вже ухвалили стратегічне рішення щодо майбутнього Росії.
Попри все, на Заході не домовилися: чи позбавляти Росію повністю ядерної зброї, чи частково роззброювати. І всі розуміють, що це може бути питанням не обов'язково пів року, а навіть 10 років. Але ніхто не дозволить повернутися Росії в колишньому вигляді на світову арену з тим самим ядерним потенціалом, і бути так само на рівних зі США та ЄС,
– пояснив політтехнолог.
За його словами, Кремлю просто не дозволять знову погрожувати світу ядерною катастрофою.
"Інструментів у Росії, щоб з цього вибратися, немає тому, що вона перестає бути 9-ою чи 11-ою економікою світу, вона скочуватиметься з кожним роком санкцій все далі вниз і вниз. Це вже гарантовано", – додав аналітик.
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На його думку, розпад Росії самі росіяни і їхні політологи "малюють", як щось жахливе і те, чого "не хочуть" на Заході, в чому вони помиляються.
"Все буде чудово, тому що Захід чудово допустив розпад СРСР, не намагаючись його "зліпити". Також Захід допустив розпад Югославії, розуміючи, що цілісною Югославію не можна окультурити й оцивілізувати – лише частинами. Те ж саме буде і з Росією", – наголосив оглядач.
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Загроза ядерної фрагментації
Політолог вказав, що новим суб'єктам міжнародної політики, які постануть на місці розваленої Росії і які претендуватимуть на ядерну зброю, дуже швидко "покажуть їхнє місце".
Російська ядерна зброя має централізоване управління: якщо вони спробують у Бурятії вкрасти якусь конкретну бомбу й спробують нею керувати, то цю нову країну задавлять за хвилину. У нових країнах буде місцева еліта, яка захоче бути в ООН, торгували та договори підписувати зі світом, годуватись чимось, використовувати банки тощо,
– зауважив експерт.
З його слів, умовою для входу в "нормальність" для таких країн буде відмова від ядерної зброї та частка російських репарацій Україні, згідно з рішенням ООН.
"Після цього з такими країнами розмовлятимуть про визнання. Без цього розмовляти ніхто не буде. Головне – із центру Росії "вицарапати" ядерну зброю, або скоротити її кількість" – резюмував Шейтельман.
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