Когда охранники бьют фанов, я начинаю бить охранников, – фронтмен The Gitas

Гранж еще жив! Музыкант и продюсер из Украины Саша Чемеров – тому подтверждение. Отыграв почти 20 лет с легендарной украинской группой "Димна Суміш", он внезапно распустил бэнд и уехал в Лос-Анджелес, чтобы сказать что-то качественно иное...

И ему удалось! Концерты новой гранж-рок-группы The Gitas сейчас собирают тысячи фанатов в мире, а недавно отгремел потрясающий летний тур Украиной.

Читайте также: "Русский мир" в няшной музыкальной упаковке: чем и зачем нас кормят медиа

Возможен ли камбэк культовой "Димної Суміші"? Как удалось раскрутиться в Америке самостоятельно? Почему The Gitas отказываются подписывать контракты с известными мировыми лейблами, которые вмиг смогут сделать их знаменитыми? Действительно ли гранж убивает, и почему Кобейн мертв, а Чемеров жив? Ответы на эти вопросы найдете в зажигательном рок-н-ролльном интервью 24 каналу.

Какие впечатления от летнего тура по Украине?

Это было настолько круто, что мы даже не ожидали такой реакции фанатов! На фесте Porto Franko играли перед 20 тысячами людей, для нашего барабанщика Бруно это было впервые. И даже после того, как мы закончили, нас два часа не отпускали... Весь тур был очень крутой.

Однако наша фанатура распалась на два лагеря. Один поддерживает роспуск "Димної Суміші", другой нет. Люди просто устали от этого срача и много кто не пришел. Но мы увидели кучу новых лиц... И это даже лучше! Мы рады всем. Но если есть проблемы, то пусть недовольные сидят дома.

В 2012-м ты оставил культовую панк-хардкор-гранж-группу "Димна Суміш". Объяснил решение так: "Группу распустили из-за невозможности мириться с ситуацией в стране – когда культура на последнем месте, а вместо этого царит сплошная политика, зомбирование, социальные эксперименты и легкий тоталитаризм". В том же году ты уехал из Украины в Америку... Как сейчас тебе состояние нашей культуры?

Хорошеет.

А если по-честному, почему распались?

Я закрыл группу, потому что хотелось выйти на новый уровень, но не все наши музыканты этого хотели. А ишачить одному и тянуть всех неизвестно куда было довольно сложно. Поэтому решил пойти к своей мечте другим путем: просто поехал в Лос-Анджелес.

Не сожалел о бессрочном перерыве "ДС"?

Нет. Правда, мы попытались возродить "ДС" в 2016-ом. Но из-за неадекватности парней из группы у нас не получилось...

Ага, в 2016-м "ДС" записали треки "Зламані" и "О боже мій". Это новый материал или старые демки?

Одна песня – моя из проекта Vkrayst, другая – старая демка.

"Димна Суміш" – "Зламані" – смотрите видео





В 2017-м "Димна Суміш" провела десяток концертов в Украине. Как было сыграть вместе снова?

Сложно, потому что у нас был конфликт до тура. Я был менеджером и один занимался туром. Усложняло задачу еще и то, что гитарист Сергей Мартынов всегда вставлял палки в колеса. Он просто вел себя как маленький ребенок с большими взрослыми амбициями. Всегда были проблемы с ним, но сейчас это переросло в болезнь.

Что тогда поддерживало вашу дружбу и держало вместе группу?

Мы делали все для людей. Эта группа была дорога мне с самого начала. Не заниматься музыкой я не мог. Ребята поддерживали начинания, а иногда и нет.

На концертах в 2017-м все же удалось кайфануть?

Конечно, удалось. Правда, у нас были планы сделать тур и в этом году, но все пошло наперекосяк...

Тысячи фанов грызут ногти: будет ли камбэк "Димної Суміші"?

Думаю, нет. Потому что не знаю, что должен сделать Сергей, чтобы исправить то, что он уже сделал. Надо переделать половину интернета, чтобы убрать то дерьмо.

А спорадические проекты будут, или на этих двух песнях точка?

Знаешь, что может быть? Они выпустят альбом со своей украденной группой "Друг Самурая", и там могут быть мои наработки. Думаю, несколько изменят, чтобы я не смог юридически повлиять. Поживем – увидим.

Судились уже с ними?

А с кем судиться? Они не имеют ни юридической, ни финансовой, ни моральной силы. Ждем их нового альбома. Если нагло будет украдено, я так просто это не оставлю.

У тебя авторские права на 80% песен "ДС". Будешь их исполнять на концертах The Gitas по просьбам фанов?

Нет. Просят, но мы не исполняем. Я разделяю эти проекты.

Как тебе формация "Друг Самурая" из бывших участников "Димної Суміші"?

Было стыдно за них. Услышал демку в том году, и она оказалась очень слабой. Если хочешь что-то сделать – делай новое! А их работа выглядит как секс из мести. Типа пойду с бомжом пересплю, если ты такой... Это смешно.

Ого!.. И вот ты в 2012-м от наград и многотысячных площадок, которые собирала "Димна Суміш", переезжаешь В Лос-Анджелес и в начале видишь несколько людей под сценой... Какие у тебя были амбиции, когда приехал в США?

Хотел продолжить сольный проект Vkrayst, который начал в Украине. Больше года искал музыкантов и нашел очень странных людей: двух японцев и одного сингапурца. Мы проиграли вместе 5 месяцев, и я решил закрыть группу прямо на концерте. Это было нереально плохо! Они не понимали идеи, а своих не давали...

А дальше я сделал в ЕР-формате The Gitas: собрал сессионных музыкантов и записал материал фактически сам.

Ты говорил, что за 5 лет формирования коллектива через тебя прошли сотни музыкантов и только Сэл остался. Это правда, что Сэл покинул 13 групп ради The Gitas? Это же безумно! Почему?

Я записывал первый альбом, а Сэл пришел с одной из своих групп проверять студию. Он спросил у инженера, что мы сейчас делаем. Тот показал запись и сказал, что мы ищем гитариста. Он послушал и сказал, что идет к нам. Несколько песен мы "поджемили" и я спросил: "Чувак, ты в группе?". Сэл кивнул. С тех пор мы вместе, потому что есть понимание и готовность делать то, что надо. То есть, если упрощенно сказать, надо копать – будем копать.

Сэл (присоединяется к разговору): Я влюбился в эту музыку и перестал работать в других бэндах, когда познакомился с Сашей и его творчеством! Бывает, чувствуешь, что все естественно и все правильно. Играть с ним – это то, что я должен делать. Ему мотивации и упорства не занимать. Поэтому мне и было легко выйти из всех бэндов. Действительно, люди в других бэндах не посвящали себя полностью музыке, не имели той страсти, которую имел он. Поэтому на первой репетиции я почувствовал, что буду частью The Gitas.

Какова цель группы?

Писать музыку, нести месседжи и делать настоящий рок-н-ролл, который и происходит у нас на концерте.

Какой месседж несет The Gitas? Попробуй описать словами вашу музыку человеку, который ее никогда не слышал.

Странная задача – описывать музыку, но главный месседж – любовь и человечность. Есть какие-то мировые духовные правила, которые мы хотим поддерживать и хотим говорить. Мы как те мисс мира, которые говорят про все эти банальные штуки. Но мы за них боремся и излучаем эти месседжи сквозь себя. Иначе говоря, издаем простые истины сквозь призму рок-н-ролла.

The Gitas – новый сингл Purge – смотрите видео





Переезд себя оправдал?

Лос-Анджелес – это страна, если честно. То есть, Калифорния – это отдельная страна, а Лос-Анджелес – интерзона.

Ага, сначала перед сценой было пять человек, а сейчас The Gitas уже могли быть известны в мире на суперуровне! Но мы отказываемся от всех контрактов, которые нам предлагают... Даже от очень крупных лейблов вроде Universal, Sony Music...

Почему отказываетесь от популярности?

Не соглашаемся на эти контракты, потому что они предлагают невыгодные рабские условия! Можно стать популярным уже, но ты не будешь получать денег от этого. К тому же, они хотят забрать себе не только имя группы, но и твое имя. Если будешь делать что-то отдельно – должен отдавать им 50% заработка как минимум. К тому же, контракты продолжительностью от 7 до 11 лет. Самое главное время для группы они хотят забрать себе. На это нереально согласиться.

А если разорвешь контракт – сумасшедшая сумма штрафа?

Точно не скажу, не разрывал. Но знаю насчет Thirty Seconds to Mars: лейбл у них требовал 30 миллионов долларов за расторжение.

За вами бегают с предложениями сотрудничества?

Да! Они ходят на концерты и ждут, пока ты сломаешься и скажешь: "Окей, давайте". Звонят на мобильник, присылают письма... И ждут, пока мы устанем и потратим все свои скудные деньги и моральные силы. Мол, тогда нас можно будет поймать на голый крючок.

Но если предлагают, значит видят в вас перспективу?

Мы находимся на пороге, чтобы открыть двери в мир, и они это здорово понимают.

Чего уже удалось достичь с The Gitas?

Мы издали два альбома и ЕР. А чем мерить успехи? Одно из мечтаний сбылось, может немного и не так, как мы себе рисовали. Хотели войти в мировую музыкальную историю, и мы это сделали – попали в фильм Spotify – картину о всех выдающихся музыкантах, выдающихся местах и городах. Наши песни звучат, когда показывают Джима Морриссона, Курта Кобейна, Бадди Гая и других.

Очень большое достижение и в том, что мы продержались и не подписали лайновых контрактов.

Сиэтл 1990-х, олдскульные гранжеры Nirvana, Alice in Chains, Saundgarden, Pearl Jam... Истоки вашего творчества оттуда? Фанатели в юности, когда создавали гранж-группу "Димна Суміш"?

Конечно! Alice in Chains – вероятно, самая любимая группа. Кажется, так оно и есть. Хотя Nirvana тоже очень много места занимает в моем сердце Скорее, занимала: сейчас не могу ее слушать, потому что полностью изучил. А вот Alice in Chains еще слушать могу.

А как насчет Saundgarden?

Я видел их вживую. Очень клево!

Существует мнение, что гранж убивает, потому что разрушает тех, кто его играет: Кобейн застрелился, Стейл скололся, Корнелл тоже совершил самоубийство... Гранж действительно пагубно действует? Не боитесь убить себя музыкой?

Не боюсь. К тому же, есть версия, что Корнелл не совершал самоубийство, а его, как и Честера из Linkin Park, просто убили... У них была организация, которая должна была выявить для прессы главных людей в шоу-бизе, которые являются насильниками и криминалитетом. Их убийство может быть делом рук тех десяти главных продюсеров, которые совершали нечто очень страшное и боялись обнародования.

А вот насчет гранжа и его такой "убийственности"... Важно разделить драму и реальную жизнь. У Лейна Стейли не получилось, потому что он много кололся, отказался лечиться после смерти невесты и просто не вынес этого всего.

А тебя восхищает убийственность?

У меня было много драм в жизни, которые сам притягивал за уши. Но где-то в 2010-м все переосмыслил и отделил драму от реальности. Как по мне, драма существует для творчества, а реальная жизнь – является реальной жизнью, и нельзя это смешивать.

Но и заграницей драмы хватало... Ты встревал в скандалы относительно лицензий музыки для рекламы и фильмов. Почему с этим сложно там? Уже судился с музиндустрией?

Мы не судились, но имели много аргументов с юристами, встречались с оппонентами и год решали очень большие проблемы. Группа могла исчезнуть, потому что было много юридических вопросов.

Что значит – быть независимым музыкантом в Америке?

Это очень сложно. У тебя должно быть очень много денег, связей и прочее. Я видел, как люди сдаются, умирают или скалываются. Это самый сложный город в мире, чтобы жить там.

Сэл: Это истинное дерьмо! Ха-ха. Но это и прекрасно. Это вызов и очень беспокойный опыт, потому что тебе приходится встречаться с людьми со всего мира, с музыкантами со всего мира. У тебя чрезвычайно удивительная жизнь и чувствуешь все на себе. Так встал на рельсы – и поехал!

Саша, ты уехал именно в Америку, чтобы пойти ва-банк и не размениваться на что-то другое?

Как-то так. Для кого-то это тупо, но я не могу по-другому. Мог бы остаться здесь и идти к "вакарчукизму", но я не вижу так. И на самом деле много кто насобирал себе денег, купил машины и квартиры. У меня же ничего нет. Все, что имел, а имел много, тратил на музыку. Так и теперь. Я готов поделиться с кем-то тем, что имею, если буду понимать, что это за правду, а не за деньги.

Саша, заокеанские фаны уже интересуются вашим творчеством до Америки?

Да. Люди подбирают песни: как сольные, так и "Димної Суміші". У нас есть фаны, которые приезжают из Сан-Хосе и Сан-Диего – это восемь и три часа в дороге соответственно.

Как вас воспринимают в США?

Они удивляются! Потому что мы даже для "Элей" нетипичная группа, которая довольно нетипично себя экспонирует. То есть они реагируют: "Вау, что это такое?!"

Мы на сцене чуть не умираем от ран на теле до разбитых гитар. Это рок-н-ролл по-настоящему. Там мало кто так делает.

Кто-то разбивал головы, ломал ноги?

Мы ничего не ломали, к счастью. Но было так, что и Сэлу, и мне потом было сложно ходить.

Почему вы периодически бьете охранников на концертах?

Ага, было такое и не раз. Когда охранники начинают бить фанов или агрессивно с ними обращаться, конечно, я иду на помощь, иногда останавливаю концерт, потому что это невозможная ситуация.

Какая разница между американскими и украинскими фанами?

Если человек получает этот вкус, то его уже не отпустит. Он просто находится в этом вайбе, который мы создаем. В Америке фаны не такие сумасшедшие, как у нас. Тут люди годами чувствуют музыку, а там бывает, что половину концерта не понимают, что происходит, а потом один начинает дурачиться, другие подхватывают.

А потом вам приходится браться за охранников?

Да.

Сэл: Украинские фанаты сумасшедшие и страстные. Мне кажется, Украина до сих пор ощущает рок-н-ролл до самого нутра. На самом деле украинцы очень похожи на латиноамериканцев. Они экспрессивно чувствуют музыку, потому что не отстраняются от нее, а отдаются на все 100%. Круто играть как в ЛА, так и в Киеве. Это зависит от энергии рок-бэнда. Когда отдаешь – тебе возвращается. Большая радость играть здесь.

Расскажите про студийную работу группы: когда и что ожидать?

Пока у нас еще не изданный до конца ЕР. Недавно издали два сингла. Осталось очень много демок и наработок, над которыми будем работать, вернувшись в Америку. ЕР выдадим осенью.

У нас уже запланированы концерты в Америке. Нового материала много, и он очень отличается от старого. Мы ищем кристаллизованный стиль. Из нового будет электроника, коллаборация с хип-хоп-исполнителями и рок во всех его проявлениях.

Читайте также: Афиша событий на сентябрь в Киеве: концерты, фестивали и вечеринки

Мировые туры распланированы?

Нынешний мировой тур не проходил в полном объеме, но мы съездили в Гватемалу и Украину. В следующем году планируем сыграть в Аргентине, Бразилии, Мексике, Германии и Польше. И обязательно летом приедем в Украину.

Фото: Алексей Горбенко, личный архив музыкантов

P. S. Если лица, упомянутые в интервью, желают выразить свою точку зрения по поводу описанных событий, редакция сайта 24 канала готова дать им слово.