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      Коломойский: Через год в Украине будут новые выборы, если "слуги народа" начнут бл*довать

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      Игорь Коломойский не имеет оптимизма относительно "Слуги народа"
      Игорь Коломойский не имеет оптимизма относительно "Слуги народа" / liga.net

      В Украине – слабые демократические традиции, а также монополизированная экономика. Вместе это приводит и к монополизации в межпартийной борьбе. Сколько бы партий не было в стране – в итоге получается КПСС с разными названиями: "Наша Украина", "Партия регионов", а теперь и "Слуга народа".

      "Леонид Данилович (Кучма – 24 канал) как говорил всегда? "Всех много, а всего мало – всего на всех не хватит". То, что эту фракцию ("Слугу народа" – 24 канал) покинут различные группы и члены – это 100 %. Вопрос только в количестве и последствиях", – такое мнение высказал украинский олигарх Игорь Коломойский, пишет "Цензор.НЕТ".

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      "Я не верю, что люди пошли туда за воплощением идеалов", – отметил Коломойский. По его мнению, примерно 100 человек – "в зоне вылета", и это, в основном, бизнесмены. Причем в случае развертывания такого сценария конфигурация власти изменится кардинально.

      Тогда через год в Украине будут новые выборы – даю свой прогноз. Только уже на базе полностью пропорциональной системы. Если "слуги народа" начнут бл*довать. Они будут точно бл*довать. Вопрос – в каких масштабах,
      – убежден Игорь Коломойский.

      Среди главных проблем с депутатами СН Коломойский видит отсутствие рычагов влияния: "Их не за что зацепить. Вот фотографу со свадьбы – что ему забросить? Что фотоаппарат вычтем? Ну и что? Фотограф выиграл у Богуслаева. Богуслаева есть чем зацепить? Есть. А фотографа? "

      При этом Игорь Коломойский отметил, что не стоит всех "слуг народа" рассматривать одинаково: "Есть группа риска. Но большая часть все-таки не за деньги зашли (в Верховную Раду – 24 канал), а с желанием что-то изменить. Вот это и будет сильным фактором влияния".

      Рада
      От "Слуги народа" в Раде будет 254 депутата, а сидеть они будут вот так / Инфографика 24 канала

      А кто такой Игорь Коломойский – читайте в материале 24 канала: биография олигарха и одного из самых влиятельных людей Украины.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Игорь Коломойский
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