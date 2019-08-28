Коломойский: Через год в Украине будут новые выборы, если "слуги народа" начнут бл*довать

В Украине – слабые демократические традиции, а также монополизированная экономика. Вместе это приводит и к монополизации в межпартийной борьбе. Сколько бы партий не было в стране – в итоге получается КПСС с разными названиями: "Наша Украина", "Партия регионов", а теперь и "Слуга народа".

"Леонид Данилович (Кучма – 24 канал) как говорил всегда? "Всех много, а всего мало – всего на всех не хватит". То, что эту фракцию ("Слугу народа" – 24 канал) покинут различные группы и члены – это 100 %. Вопрос только в количестве и последствиях", – такое мнение высказал украинский олигарх Игорь Коломойский, пишет "Цензор.НЕТ".

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"Я не верю, что люди пошли туда за воплощением идеалов", – отметил Коломойский. По его мнению, примерно 100 человек – "в зоне вылета", и это, в основном, бизнесмены. Причем в случае развертывания такого сценария конфигурация власти изменится кардинально.

Тогда через год в Украине будут новые выборы – даю свой прогноз. Только уже на базе полностью пропорциональной системы. Если "слуги народа" начнут бл*довать. Они будут точно бл*довать. Вопрос – в каких масштабах,

– убежден Игорь Коломойский.

Среди главных проблем с депутатами СН Коломойский видит отсутствие рычагов влияния: "Их не за что зацепить. Вот фотографу со свадьбы – что ему забросить? Что фотоаппарат вычтем? Ну и что? Фотограф выиграл у Богуслаева. Богуслаева есть чем зацепить? Есть. А фотографа? "

При этом Игорь Коломойский отметил, что не стоит всех "слуг народа" рассматривать одинаково: "Есть группа риска. Но большая часть все-таки не за деньги зашли (в Верховную Раду – 24 канал), а с желанием что-то изменить. Вот это и будет сильным фактором влияния".



От "Слуги народа" в Раде будет 254 депутата, а сидеть они будут вот так / Инфографика 24 канала

А кто такой Игорь Коломойский – читайте в материале 24 канала: биография олигарха и одного из самых влиятельных людей Украины.