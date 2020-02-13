Коломойский и Боголюбов открыли 2 компании по производству оружия на Западной Украине

Олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов оказались одними из конечных бенефициарных владельцев двух компаний по производству оружия и боеприпасов – ООО "Таргет-М" и ООО "Рокот-М".

Компании были зарегистрированы 29 января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

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ООО "Рокот-М"

► Где: зарегистрировано в городе Надворная Ивано-Франковской области. По этому же адресу зарегистрировано ОАО "Нефтехимик Прикарпатья", среди конечных бенефициаров которого – Коломойский и Боголюбов.

► Основатели:

"ГРЕЙ ФОКС ИНТЕРНЕШНЛ ЛЛС" (Флорида, США, размер взноса в уставный фонд – 1 тысяча гривен);

ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" (размер взноса в уставный фонд – 9 тысяч гривен).

► Конечные бенефициарные владельцы (контроллеры): Геннадий Боголюбов (Киев), Алексей Буйнис (Киев), Светлана Дели (Израиль), Юрий Киперман (пгт Козин, Киевская область), Игорь Коломойский (Женева, Швейцария), Корф Мордехай Юда (Майами-Бич, США), Евгений Кричевский (Киев), Лейбер Уриэл Цви (Майами-Бич, США), Захар Палица (Женева, Швейцария), Оксана Палица (Шене-Бугерис, Швейцария), Дмитрий Потишман (Натания, Израиль).

Как отмечает "Голос Америки", Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер вместе с Коломойским и Боголюбовым являются соответчиками по иску государственного Приватбанка в суде в США по обвинению в отмывании и присвоении 622,8 миллиона долларов, принадлежавших вкладчикам Приватбанка в Украине. Размер уставного капитала ООО "Рокот-М" – 10 тысяч гривен, дата окончания формирования – 29.07.2020. Виды деятельности: производство оружия и боеприпасов (основной),

деятельность посредников, специализирующихся в торговле другими товарами,

обслуживание систем безопасности. Руководитель компании: Игорь Панькив. Кто такой Боголюбов и как он связан с КоломойскимГеннадий Боголюбов является совладельцем группы "Приват". Хотя он и непубличное лицо, однако является одним из крупнейших богачей Украины.



В 1990-х Боголюбов вместе с Коломойским занимались импортом и продажей оргтехники, а затем организовывали кооператив "Сентоза". В 1992 году олигарх стал одним из основателей ПриватБанка. Тогда Боголюбов начал увеличивать свое состояние на уровне с Коломойским.



В декабря 2016 года Приватбанк был национализирован решением украинского правительства. Тогдашняя руководительница НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что бывшие владельцы банка вывели 16 миллиардов гривен в ночь перед национализацией. Еще 110 миллиардов гривен было выведено через фиктивные компании. Поскольку Боголюбов – главный партнер Игоря Коломойского в группе "Приват" (ему принадлежит 40% акций компании), он, наравне с последним, является ответчиком во всех делах национализированного "Приватбанка".

ООО "Таргет-М"

► Где: зарегистрировано в городе Дрогобыч Львовской области. По этому же адресу зарегистрировано ОАО "НПК-Галичина" Коломойского.

► Основатели:

"ГРЕЙ ФОКС ИНТЕРНЕШНЛ ЛЛС" (Флорида, США, размер взноса в уставный фонд – 5 тысяч гривен),

ОАО "НПК-Галичина" (размер взноса в уставный фонд – 45 тысяч гривен).

► Конечные бенефициарные владельцы: такие же, как у фирмы "Рокот-М".

►Размер уставного капитала: 50 тысяч гривен.

► Виды деятельности: такие же, как в ООО "Рокот-М".