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      Коломойский и Боголюбов открыли 2 компании по производству оружия на Западной Украине

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      Боголюбов и Коломойский / Коллаж 24 канала

      Олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов оказались одними из конечных бенефициарных владельцев двух компаний по производству оружия и боеприпасов – ООО "Таргет-М" и ООО "Рокот-М".

      Компании были зарегистрированы 29 января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

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      ООО "Рокот-М"

      ► Где: зарегистрировано в городе Надворная Ивано-Франковской области. По этому же адресу зарегистрировано ОАО "Нефтехимик Прикарпатья", среди конечных бенефициаров которого – Коломойский и Боголюбов.

      ► Основатели: 

      • "ГРЕЙ ФОКС ИНТЕРНЕШНЛ ЛЛС" (Флорида, США, размер взноса в уставный фонд – 1 тысяча гривен); 
      • ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" (размер взноса в уставный фонд – 9 тысяч гривен).

      ► Конечные бенефициарные владельцы (контроллеры): Геннадий Боголюбов (Киев), Алексей Буйнис (Киев), Светлана Дели (Израиль), Юрий Киперман (пгт Козин, Киевская область), Игорь Коломойский (Женева, Швейцария), Корф Мордехай Юда (Майами-Бич, США), Евгений Кричевский (Киев), Лейбер Уриэл Цви (Майами-Бич, США), Захар Палица (Женева, Швейцария), Оксана Палица (Шене-Бугерис, Швейцария), Дмитрий Потишман (Натания, Израиль).

      Как отмечает "Голос Америки", Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер вместе с Коломойским и Боголюбовым являются соответчиками по иску государственного Приватбанка в суде в США по обвинению в отмывании и присвоении 622,8 миллиона долларов, принадлежавших вкладчикам Приватбанка в Украине.

      Размер уставного капитала ООО "Рокот-М" – 10 тысяч гривен, дата окончания формирования – 29.07.2020.

      Виды деятельности:

      • производство оружия и боеприпасов (основной),
      • деятельность посредников, специализирующихся в торговле другими товарами,
      • обслуживание систем безопасности.

      Руководитель компании: Игорь Панькив.

      Кто такой Боголюбов и как он связан с КоломойскимГеннадий Боголюбов является совладельцем группы "Приват". Хотя он и непубличное лицо, однако является одним из крупнейших богачей Украины.

      В 1990-х Боголюбов вместе с Коломойским занимались импортом и продажей оргтехники, а затем организовывали кооператив "Сентоза". В 1992 году олигарх стал одним из основателей ПриватБанка. Тогда Боголюбов начал увеличивать свое состояние на уровне с Коломойским.

      В декабря 2016 года Приватбанк был национализирован решением украинского правительства. Тогдашняя руководительница НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что бывшие владельцы банка вывели 16 миллиардов гривен в ночь перед национализацией. Еще 110 миллиардов гривен было выведено через фиктивные компании. Поскольку Боголюбов – главный партнер Игоря Коломойского в группе "Приват" (ему принадлежит 40% акций компании), он, наравне с последним, является ответчиком во всех делах национализированного "Приватбанка".

      ООО "Таргет-М"

      Где: зарегистрировано в городе Дрогобыч Львовской области. По этому же адресу зарегистрировано ОАО "НПК-Галичина" Коломойского.

      ► Основатели:

      • "ГРЕЙ ФОКС ИНТЕРНЕШНЛ ЛЛС" (Флорида, США, размер взноса в уставный фонд – 5 тысяч гривен), 
      • ОАО "НПК-Галичина" (размер взноса в уставный фонд – 45 тысяч гривен).

      ► Конечные бенефициарные владельцы: такие же, как у фирмы "Рокот-М".

      ►Размер уставного капитала: 50 тысяч гривен.

      ► Виды деятельности: такие же, как в ООО "Рокот-М".

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Деньги Новости Украины Оружие Новости Львова Новости Ивано-Франковска Игорь Коломойский
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