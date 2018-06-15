Компания AMD разрабатывает эксклюзивные комплектующие к PlayStation 5

Слухи о том, что в PS5 будут использовать GPU на основе архитектуры Navi ходили уже давно, однако теперь в сети появилась информация, что компания AMD разработала графический процессор эксклюзивно для новой игровой консоли.

Об этом сообщает Forbes.

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Еще несколько месяцев назад в сети появилась информация, что мифическая PlayStation 5 получит кастомный GPU, основанный на новом поколении графических ускорителей AMD, а центральным процессором станет 8-ядерный чип с архитектурой Zen или Zen +.

Теперь же журналисты сообщают, что производитель не просто предоставляет Sony свои комплектующие, но создает их специально для PS5. Пресса связывает такое решение с тем, что компания стремится к более стабильным показателям прибыли. Ориентироваться на крупных заказчиков, судя по всему, выгоднее, чем оглядываться на потребительский сегмент.

Не обошлась пресса и без подробностей о самой Navi. Navi 10 – первый GPU нового поколения, который может выйти в конце 2019 – начале 2020 года, а более мощный Navi 20 предназначен в том числе и для геймеров, только в 2021 году.



AMD разрабатывает комплектующие к PlayStation 5

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Слухи о многокристальных видеоядрах не подтвердились: Дэвид Венг, глава подразделения Radeon Technologies Group, подтвердил, что они действительно заинтересованы в технологии MCM, но в ближайшее время компания не планирует использовать ее в своих продуктах. Новинка, таким образом, будет традиционным монолитным процессором с сквозным применением шины Infinity Fabric. Процессорные ядра, ядра графического ускорителя, а также сами GPU и CPU будут соединены одинаковым интерфейсом, что позволит снизить накладные расходы при серьезных нагрузках.

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