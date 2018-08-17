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Компания ARM готовит процессор, который посоревнуется с решениями от Intel

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Компания ARM готовит процессор, который посоревнуется с решениями от Intel
Компания ARM готовит процессор, который посоревнуется с решениями от Intel / Фото из открытых источников

Ноутбуки на базе процессоров ARM уступают в популярности обычным x86-решением, но вскоре ситуация может измениться. Компания анонсировала новое поколение процессорной архитектуры, способное заставить заставить понервничать даже Intel.

Об этом сообщает Engadget.

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В то время как Cortex-A76 соревнуется с мобильным Core i5-7300U, новые модели под кодовыми именами Deimos и Hercules обещают превзойти "синего" конкурента уже к 2020 году.

Стоит уточнить, что речь идет о сравнении с 7 поколением CPU от Intel: процессоры Coffee Lake, которые получили вдвое больше ядер, уже сегодня демонстрируют отличную производительность "с запасом". Кроме того, сравнение проводилось в синтетических тестах на целочисленные операции (SPEC CINT2006), а не в послоследовательной серии бенчмарков, включая вычисления с плавающей запятой.

Результати тестування ARM процесорів
Результаты тестирования ARM процессоров

Однако в заявлений ARM есть основания. Ранее сообщалось о скором выходе перспективных лэптопов на базе Qualcomm Snapdragon 850, так что Deimos и Hercules могут оказаться конкурентоспособными на рынке "долгоиграющих" ноутбуков. В то время как Intel только пытается перейти на 10-нанометровый техпроцесс, в планах ARM числятся разработки 7-нм и 5-нм чипов. Если Intel не сможет вырваться вперед, много крупных производителей вполне могут переключиться на ARM, как более инновационного в технологическом плане поставщика.

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Кроме того, одно из главных преимуществ Windows-устройств на базе процессоров ARM – высокая энергоэффективность и длительное время работы. Класс нетбуков давно покинул рынок, а планшеты на Windows не всегда могут заменить лэптоп. Не исключено, что ARM-устройства заполнят нишу мобильных компьютеров уже в ближайшее время.


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Теги: Техно Intel Гаджеты
Источник: 24 Канал
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