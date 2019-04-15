"Конец": в нескольких городах Украины появились новые провокационные билборды с Порошенко

В Киеве и других городах Украины появились провокационные билборды с изображением действующего президента Украины Петра Порошенко сделанные в стиле его предвыборной кампании.

Как сообщает Громадське в администрации президента заявили, что не имеют никакого отношения к этим изображениям.

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Там отметили, что очень осторожно относятся к изображениям на билбордах после ситуации с рекламными щитами с изображением Петра Порошенко и Владимира Путина.

Так, 9 апреля в Украине заметили рекламные борды Порошенко, на которых его лицо изображено напротив лица Путина. На бордах также была надпись "21 апреля. Решающий выбор". Тогда в штабе Порошенко объяснили, что они не имели целью проводить параллели между кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и действующим президентом РФ Владимиром Путиным, а только хотели намекнуть – что Украине нужен сильный президент.

Заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко считает, что эти билборды могут иметь отношение к мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, поскольку, по его информации, именно в Черкассах появились первые рекламные щиты с провокационными изображениями.



Провокационный рекламный щит в Киеве //​Sergiy Grishyn



Еще один билборд с действующим президентом в столице // Ольга Решетилова

Пользователи активно распространяют в соцсетях фотографии новых билбордов на улицах Киева и Черкасс.