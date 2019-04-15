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      "Конец": в нескольких городах Украины появились новые провокационные билборды с Порошенко

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      Провокационные билборды с Петром Порошенко
      Провокационные билборды с Петром Порошенко / Vyacheslav Chechilo

      В Киеве и других городах Украины появились провокационные билборды с изображением действующего президента Украины Петра Порошенко сделанные в стиле его предвыборной кампании.

      Как сообщает Громадське в администрации президента заявили, что не имеют никакого отношения к этим изображениям.

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      Там отметили, что очень осторожно относятся к изображениям на билбордах после ситуации с рекламными щитами с изображением Петра Порошенко и Владимира Путина.

      Так, 9 апреля в Украине заметили рекламные борды Порошенко, на которых его лицо изображено напротив лица Путина. На бордах также была надпись "21 апреля. Решающий выбор". Тогда в штабе Порошенко объяснили, что они не имели целью проводить параллели между кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и действующим президентом РФ Владимиром Путиным, а только хотели намекнуть – что Украине нужен сильный президент.

      Заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко считает, что эти билборды могут иметь отношение к мэру Черкасс Анатолию Бондаренко, поскольку, по его информации, именно в Черкассах появились первые рекламные щиты с провокационными изображениями.

      Порошенко, Кінець, Київ
      Провокационный рекламный щит в Киеве //​Sergiy Grishyn

      Київ, Порошенко, Кінець
      Еще один билборд с действующим президентом в столице //       Ольга Решетилова

      Пользователи активно распространяют в соцсетях фотографии новых билбордов на улицах Киева и Черкасс.

       

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      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Новости Черкасс Новости Киева Петр Порошенко Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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