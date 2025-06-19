В ОП ответили, получит ли Украина меньше оружия после начала конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт между Ираном и Израилем продолжается, стороны продолжают обстреливать друг друга. Вероятно, что в это может вмешаться США, но на Украину это не должно было бы повлиять.

Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что Соединенные Штаты имеют много оружия, а в защите нашей страны заинтересованы европейские партнеры. Важно и то, что проблемы с оружием имеет именно Россия.

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Как Украина может получать оружие после конфликта на Ближнем Востоке

Советник главы Офиса Президента объяснил, что Украина использует совсем другие противоракетные системы, чем Израиль. Например, у нас есть Patriot и SAMP/T. В целом в США достаточно оружия, чтобы поставлять обеим странам. Не стоит забывать, что сам Израиль имеет налаженный объем военного производства.

Мы можем получать (оружие – 24 Канал) или в рамках монетизации контрактов с США, то есть вместе с европейскими партнерами покупаем оружие. Мы получаем европейское оружие, ведь европейцы не поставляют ничего в Израиль, потому что заинтересованы в защите своего континента. Не думаю, что здесь будет критический дефицит ресурса,

– подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что если война в Иране затянется, могут возникнуть проблемы с логистикой. Однако стоит обратить внимание и на Россию. Страна-агрессор пытается запугивать мир, что масштабирует производство оружия, но это неправда. Россия также имеет ресурсные проблемы. Поэтому США нужно ввести санкции, чтобы Кремль не имел средств на войну.

Советник главы Офиса Президента добавил, что впоследствии должно пройти Форум оборонных индустрий, где активное участие будет принимать Украина. Европа же понимает, что без вложений в нашу страну ей нужно будет со временем увеличивать расходы на собственную оборону.