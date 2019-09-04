21:07
4 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Осеннее обострение Поклонской. Путин испортил детям День знаний
      Вєсті Кремля
      22:18, 3 сентября
      Вести.UA. Кто завидует Зеленскому. Универсальная отмазка Порошенко
      Вєсті.UA
      20:51, сегодня
      Ложь чиновников и незаконное обогащение: в каких скандалах фигурирует "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Конфликт неизбежен, – Фесенко об увольнении Кличко

      281 Читати новину українською
      Увольнение Виталия Кличко
      Увольнение Виталия Кличко / politeka.net

      Увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации может привести к двоевластию и развитию конфликта.

      Такое мнение в эфире 24 канала озвучил политолог Владимир Фесенко.

       Важно: Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА

      "Это крайняя ситуация развития конфликта. Сам конфликт неизбежен", – отметил политолог.

      По его словам, после увольнения Кличко с должности главы КГГА начнется борьба за власть и управленческие проблемы.

      Коллапса возможно не будет, но будут проблемы. Будут управленческие проблемы, проблемы с тем, что у нас нет четкого разграничения. Если задать вопрос – кто за что будет отвечать? Если вся исполнительная власть будет не у мэра, а у руководителя Госадминистрации, то какие полномочия должны быть у мэра, которого выбирали киевляне?,
      объяснил эксперт.

      Фесенко считает, что проблема очень серьезная и дело не только в коррупционных схемах. Он добавил: "Коррупционные схемы могут идти, к сожалению, и через руководителя КГГА. Мы это тоже видели во времена Черновецкого".

      Что известно об увольнении Кличко?
      4 сентября Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Соответствующее обращение правительство направило Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

      По словам премьера Алексея Гончарука, нет никаких сомнений в том, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и еще существуют группы, которые сильно влияют на деятельность администрации.

      Виталий Кличко уже отреагировал на решение Кабмина и сказал, что его увольнение является незаконным, неконституционным, недемократическим и противоречит местному самоуправлению.

      Политолог Владимир Фесенко прокомментировал увольнение Виталия Кличко: смотрите видео

       

      blog_ava
      Вторая часть фильма "Малефисента": трейлер и новые постеры с Анджелиной Джоли
      сегодня
      2790
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Виталий Кличко КГГА Новости Киева
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Законодательные народные инициативы: что это значит и как будет реализовываться
      сегодня , 20:05 Законодательные народные инициативы: что это значит и как будет реализовываться
      Інна Жолобович 53
      Здание правительства станет более открытым: что следует знать о небоскребе на Грушевского
      сегодня , 19:33 Здание правительства станет более открытым: что следует знать о небоскребе на Грушевского
      62
      Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      сегодня , 09:00 Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      727
      Режим Владимира Путина, вероятно, не переживет Brexit: детали
      сегодня , 19:00 Режим Владимира Путина, вероятно, не переживет Brexit: детали
      Іван Яковина 461
      Кто будет представлять украинцев в судах после отмены адвокатской монополии
      сегодня , 18:32 Кто будет представлять украинцев в судах после отмены адвокатской монополии
      Ірина Поліщук 235
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук