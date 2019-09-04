Конфликт неизбежен, – Фесенко об увольнении Кличко

Увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации может привести к двоевластию и развитию конфликта.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил политолог Владимир Фесенко.

Важно: Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА

"Это крайняя ситуация развития конфликта. Сам конфликт неизбежен", – отметил политолог.

По его словам, после увольнения Кличко с должности главы КГГА начнется борьба за власть и управленческие проблемы.

Коллапса возможно не будет, но будут проблемы. Будут управленческие проблемы, проблемы с тем, что у нас нет четкого разграничения. Если задать вопрос – кто за что будет отвечать? Если вся исполнительная власть будет не у мэра, а у руководителя Госадминистрации, то какие полномочия должны быть у мэра, которого выбирали киевляне?,

– объяснил эксперт.

Фесенко считает, что проблема очень серьезная и дело не только в коррупционных схемах. Он добавил: "Коррупционные схемы могут идти, к сожалению, и через руководителя КГГА. Мы это тоже видели во времена Черновецкого".

Что известно об увольнении Кличко?

4 сентября Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Соответствующее обращение правительство направило Президенту Украины Владимиру Зеленскому.



По словам премьера Алексея Гончарука, нет никаких сомнений в том, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и еще существуют группы, которые сильно влияют на деятельность администрации.



Виталий Кличко уже отреагировал на решение Кабмина и сказал, что его увольнение является незаконным, неконституционным, недемократическим и противоречит местному самоуправлению.

Политолог Владимир Фесенко прокомментировал увольнение Виталия Кличко: смотрите видео