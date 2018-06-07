Конгресс США рассмотрит резолюцию, которая резко осуждает проведение в России ЧМ по футболу

В Конгрессе США представлена двухпартийная резолюция, осуждающая проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Об этом сообщило посольство Украины в США на своей официальной странице в Facebook.

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"В документе, представленном группой конгрессменов во главе с Сопредседателем Конгрессового украинского кокуса Марси Каптур и членом Комитета иностранных дел Палаты представителей Елианой Рос-Летинен, осуждаются нарушения Россией международного права, в частности продолжающиеся дестабилизирующие действия Кремля в Украине и регионе, а также ценностей, на которых основана ФИФА", – разъясняется в сообщении посольства.

Конгрессмены напомнили о том, что российская агрессия и продолжающаяся незаконная оккупация части территории Украины привели к гибели более 10 тысяч человек, вызвали 1,6 миллиона внутренне перемещенных лиц и притеснения крымских татар как коренного населения Крыма.

В резолюции отмечается, что Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать делать так, чтобы Россия ответила за свои поступки и понесла наказания за нарушение международного права, а также принимать меры для предупреждения дальнейших дестабилизирующих действий Кремля,

– говорится в сообщении дипломатов.

Также американские законодатели, в частности, призывают Международную федерацию футбола предоставить детальные публичные разъяснения, почему она продолжает планировать проведение Чемпионата мира по футболу в России, принимая во внимание то, что РФ остается под международными санкциями за продолжающуюся агрессию против Украины и незаконную оккупацию Крыма.

Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 года стартует 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.