Окружаем по аналогии с Лиманом, – военный обозреватель о ситуации на Херсонщине
Украинские военные повторяют в Херсонской области такие же действия, как и во время освобождения Харьковщины и части Донецкой области. Успехи ВСУ позволят взять под огневой контроль важные логистические узлы врага.
Если Украина сможет взять город Берислав, это существенно усложнит ситуацию для оккупантов. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.
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Эксперт отметил, что украинские военные нашли эффективный способ уничтожения российских сил.
Что ВСУ сейчас делают в Херсонской области – это очень похоже на ситуацию в Лимане: мы окружаем с двух сторон, не идем в лоб, чтобы не терять наших солдат и технику, окружаем и берем "в клещи". После этого освобождаем территории. Это уже не первый раз ВСУ так делают. Уже был Изюм, Лиман, а Херсон будет следующим,
– объяснил Нарожный.
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По его словам, на Криворожском направлении, где сейчас наступают ВСУ, очень важен город Берислав.
"Если взять линейку и померить, то от Берислава до перешейка с Крымом всего 75 километров. Освобождение города позволит взять этот перешеек под огневой контроль. После этого мы обессилим всю причерноморскую группировку войск противника", – резюмировал специалист.
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Ситуация в Херсонской области: последние события
- Украинские защитники активно выгоняют захватчиков из Херсона. Так, ВСУ освободили Миролюбовку и Архангельское, и враг уже не может контратаковать и вернуть их обратно под свой контроль.
- Сейчас около 90% Херсона остается под российской оккупацией. Однако первый заместитель Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, что в Бериславском районе есть очень хорошие новости.
- Контрнаступление Вооруженных Сил продолжается по разным направлениям. Украинские защитники 2 октября предварительно вошли в Золотую Балку и Шевченковку.
- Кроме того, наши воины подняли украинский флаг возле Крещеновки, а также установили флаг над памятником "Дары Херсонщины". Он расположен вблизи села Осокоровка в Херсонской области.
- Страна-агрессор уже отправляет на Херсонщину первых попавших под частичную мобилизацию солдат. Местные сообщали, что оккупанты провели ротацию. На место прибыли около 300 российских военных "очень юного возраста". У них нет обеспечения и они продают топливо из своей техники.
- В то же время российские оккупанты готовятся к обороне Крыма на территории Херсонской области. Также они ввели новую "пропускную систему" в оккупированных районах области.