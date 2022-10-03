Окружаем по аналогии с Лиманом, – военный обозреватель о ситуации на Херсонщине

Украинские военные повторяют в Херсонской области такие же действия, как и во время освобождения Харьковщины и части Донецкой области. Успехи ВСУ позволят взять под огневой контроль важные логистические узлы врага.

Если Украина сможет взять город Берислав, это существенно усложнит ситуацию для оккупантов. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Эксперт отметил, что украинские военные нашли эффективный способ уничтожения российских сил.

Что ВСУ сейчас делают в Херсонской области – это очень похоже на ситуацию в Лимане: мы окружаем с двух сторон, не идем в лоб, чтобы не терять наших солдат и технику, окружаем и берем "в клещи". После этого освобождаем территории. Это уже не первый раз ВСУ так делают. Уже был Изюм, Лиман, а Херсон будет следующим,

– объяснил Нарожный.

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По его словам, на Криворожском направлении, где сейчас наступают ВСУ, очень важен город Берислав.

"Если взять линейку и померить, то от Берислава до перешейка с Крымом всего 75 километров. Освобождение города позволит взять этот перешеек под огневой контроль. После этого мы обессилим всю причерноморскую группировку войск противника", – резюмировал специалист.

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