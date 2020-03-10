Координатор "Большой стройки" Юрий Голик рассказал, когда откроется новый корпус Охматдета

Строительные работы в новом корпусе Национальной детской специализированной больницы Охматдет будут завершены 31 марта.

Об этом сообщил в Facebook координатор национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик.

"Любую бесконечную в силу разных причин историю всегда нужно доводить до финиша и ставить точку. А лучше восклицательный знак. Осенью было принято решение закончить все строительные работы в Охматдете до 31 марта", – рассказал он.

По словам Голика, за оставшиеся два месяца в больнице проведут все необходимые пуско-наладочные работы, после чего новый корпус будет готов принимать юных пациентов.

"Это важно. Потому что каждый день работы не на полную мощность – это не спасенные детские жизни", – подчеркнул координатор национальной программы.

"Уже летом в Охматдете будут работать еще несколько новых отделений, а операций по трансплантации костного мозга будет проводиться в четыре раза больше. Максимально ускорили все, что возможно, чтобы закончить строительные работы тут уже 31 марта", – заверил Голик

Напомним, строительство нового корпуса детской больницы началось более девяти лет назад.

Ранее Юрий Голик рассказал, как в Киеве в рамках национальной программы "Большая стройка" готовят к сдаче в эксплуатацию два детских садика, а также трассу Киев-Чернигов. В целом в рамках проекта планируется за год построить либо отремонтировать по всей стране 100 школ, 100 детских садиков, 100 стадионов, более 200 отделений неотложной медицинской помощи и более 6,5 тысяч километров дорог