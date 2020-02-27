Королевскую под крики "Ганьба" выгнали из Львовской ОГА: видео
Народного депутата ОПЗЖ Наталью Королевскую 27 февраля под крики "Ганьба" выгнали из Львовской областной госадминистрации. Известная своими пропутинскими взглядами политик отказалась называть Россию агрессором.
Инцидент с Королевской случился во время выездного заседания комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов во Львове. Им руководила нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова.
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На заседание также пришли несколько активистов и ветеранов войны на Донбассе. В начале совещания они спросили Королевскую, является ли Россия агрессором. Однако депутат Медведчука отказалась отвечать на вопросы.
Однако Королевская таки признала, что Крым, Донецк и Луганск – это Украина. Заметим, говорила пророссийская политик на украинском языке. Впоследствии она вообще отказалась коммуницировать с активистами, потому что они якобы "говорят на повышенных тонах".
После этого активисты потребовали, чтобы парламентарий покинула заседание и начали скандировать "Ганьба", "Долой из Львова!", "Чемодан, вокзал, Россия". Соответствующее видео скандала опубликовал волонтер Игорь Стефанюк в фейсбуке.
В итоге заседание во Львовской ОГА было сорвано. Королевская покинула выездное заседание комитета и выходила из здания под громкие крики "Ганьба!".
Королевская под крики "Ганьба" покинула Львовскую ОГА / скриншот
Чем скандальна Наталья Королевская?
- Народный депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь", имеет четкую пророссийскую позицию.
- В Верховную Раду Королевская проходила трижды. Впервые избралась в 2006 году по спискам Блока Юлии Тимошенко, но потом ее исключили из фракции. В 2014 году стала нардепом по спискам "Оппоблока", а в 2019 – по спискам ОПЗЖ.
- Была министром социальной политки в правительстве Азарова.
- Королевскую подозревали в коррупции и финансировании терроризма на оккупированных территориях. Но доказательств последнего СБУ не нашла.
- В 2013 году в СМИ разгорелся скандал, Королевская не получала высшего образования и подделала все свои дипломы.