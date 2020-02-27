Королевскую под крики "Ганьба" выгнали из Львовской ОГА: видео

Народного депутата ОПЗЖ Наталью Королевскую 27 февраля под крики "Ганьба" выгнали из Львовской областной госадминистрации. Известная своими пропутинскими взглядами политик отказалась называть Россию агрессором.

Инцидент с Королевской случился во время выездного заседания комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов во Львове. Им руководила нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова.

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На заседание также пришли несколько активистов и ветеранов войны на Донбассе. В начале совещания они спросили Королевскую, является ли Россия агрессором. Однако депутат Медведчука отказалась отвечать на вопросы.

Однако Королевская таки признала, что Крым, Донецк и Луганск – это Украина. Заметим, говорила пророссийская политик на украинском языке. Впоследствии она вообще отказалась коммуницировать с активистами, потому что они якобы "говорят на повышенных тонах".

После этого активисты потребовали, чтобы парламентарий покинула заседание и начали скандировать "Ганьба", "Долой из Львова!", "Чемодан, вокзал, Россия". Соответствующее видео скандала опубликовал волонтер Игорь Стефанюк в фейсбуке.

В итоге заседание во Львовской ОГА было сорвано. Королевская покинула выездное заседание комитета и выходила из здания под громкие крики "Ганьба!".



Королевская под крики "Ганьба" покинула Львовскую ОГА / скриншот

Чем скандальна Наталья Королевская?