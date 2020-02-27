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      Королевскую под крики "Ганьба" выгнали из Львовской ОГА: видео

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      Королевскую под крики "Ганьба" выгнали из Львовской ОГА / Фото из Facebook

      Народного депутата ОПЗЖ Наталью Королевскую 27 февраля под крики "Ганьба" выгнали из Львовской областной госадминистрации. Известная своими пропутинскими взглядами политик отказалась называть Россию агрессором.

      Инцидент с Королевской случился во время выездного заседания комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов во Львове. Им руководила нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова.

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      На заседание также пришли несколько активистов и ветеранов войны на Донбассе. В начале совещания они спросили Королевскую, является ли Россия агрессором. Однако депутат Медведчука отказалась отвечать на вопросы.

      Однако Королевская таки признала, что Крым, Донецк и Луганск – это Украина. Заметим, говорила пророссийская политик на украинском языке. Впоследствии она вообще отказалась коммуницировать с активистами, потому что они якобы "говорят на повышенных тонах".

      После этого активисты потребовали, чтобы парламентарий покинула заседание и начали скандировать "Ганьба", "Долой из Львова!", "Чемодан, вокзал, Россия". Соответствующее видео скандала опубликовал волонтер Игорь Стефанюк в фейсбуке.

       

      В итоге заседание во Львовской ОГА было сорвано. Королевская покинула выездное заседание комитета и выходила из здания под громкие крики "Ганьба!". 


      Королевская под крики "Ганьба" покинула Львовскую ОГА / скриншот

      Чем скандальна Наталья Королевская?

      • Народный депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь", имеет четкую пророссийскую позицию.
      • В Верховную Раду Королевская проходила трижды. Впервые избралась в 2006 году по спискам Блока Юлии Тимошенко, но потом ее исключили из фракции. В 2014 году стала нардепом по спискам "Оппоблока", а в 2019 – по спискам ОПЗЖ.
      • Была министром социальной политки в правительстве Азарова.
      • Королевскую подозревали в коррупции и финансировании терроризма на оккупированных территориях. Но доказательств последнего СБУ не нашла.
      • В 2013 году в СМИ разгорелся скандал, Королевская не получала высшего образования и подделала все свои дипломы.
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Активисты Верховная Рада Оппозиционная платформа – За жизнь Аннексия Крыма Новости России Украина – Россия Скандал Новости Львова Наталия Королевская
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