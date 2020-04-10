Новости о коронавирусе 10 апреля: на Буковине закроют магазины на выходные

На Буковине, в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях на выходные масимально ограничат передвижение людей. В мире почти 100 000 смертей от коронавируса. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине 10 апреля

Статистика распространения коронавируса в Украине

В Украине подтверждено 2 203 случая COVID-19 (из них 311 – за последние сутки). 69 человек умерли от коронавируса, 61 выздоровел.

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География распространения коронавируса в Украине:

Винницкая область – 119;

Волынская область – 41 (2 летальных);

Днепропетровская область – 52;

Донецкая область – 11 (1 летальный);

Житомирская область – 41 (2 летальных);

Закарпатская область – 56 (2 летальных);

Запорожская область – 54;

Ивано-Франковская область – 254 случаев (15 летальных);

Киев – 348 (5 летальных);

Киевская область – 140 (5 летальных);

Кировоградская область – 82 (3 летальных);

Львовская область – 82 (2 летальных);

Луганская область – 3;

Одесская область – 46;

Полтавская область – 20;

Ровенская область-85 (6 летальних);

Сумская область – 63 (2 летальных);

Тернопольская область – 196 (3 летальных);

Харьковская область – 6;

Херсонская область – 27 (1 летальный);

Хмельницкая область – 16;

Черкасская область – 86 (1 летальный);

Черновицкая область – 379 (6 летальных);

Черниговская область – 9 (1 летальный).

За границей от коронавируса лечатся 174 украинца. 19 наших граждан за рубежом выздоровели, 5 умерли (4 женщины в Италии и 1 мужчина во Франции).

В ВСУ зафиксировали 7 случаев заболевания и одну смерть.

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