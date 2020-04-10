Новости о коронавирусе 10 апреля: на Буковине закроют магазины на выходные
На Буковине, в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях на выходные масимально ограничат передвижение людей. В мире почти 100 000 смертей от коронавируса. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 апреля.
Новости о коронавирусе в Украине 10 апреля
Статистика распространения коронавируса в Украине
В Украине подтверждено 2 203 случая COVID-19 (из них 311 – за последние сутки). 69 человек умерли от коронавируса, 61 выздоровел.
Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
География распространения коронавируса в Украине:
- Винницкая область – 119;
- Волынская область – 41 (2 летальных);
- Днепропетровская область – 52;
- Донецкая область – 11 (1 летальный);
- Житомирская область – 41 (2 летальных);
- Закарпатская область – 56 (2 летальных);
- Запорожская область – 54;
- Ивано-Франковская область – 254 случаев (15 летальных);
- Киев – 348 (5 летальных);
- Киевская область – 140 (5 летальных);
- Кировоградская область – 82 (3 летальных);
- Львовская область – 82 (2 летальных);
- Луганская область – 3;
- Одесская область – 46;
- Полтавская область – 20;
- Ровенская область-85 (6 летальних);
- Сумская область – 63 (2 летальных);
- Тернопольская область – 196 (3 летальных);
- Харьковская область – 6;
- Херсонская область – 27 (1 летальный);
- Хмельницкая область – 16;
- Черкасская область – 86 (1 летальный);
- Черновицкая область – 379 (6 летальных);
- Черниговская область – 9 (1 летальный).
За границей от коронавируса лечатся 174 украинца. 19 наших граждан за рубежом выздоровели, 5 умерли (4 женщины в Италии и 1 мужчина во Франции).
В ВСУ зафиксировали 7 случаев заболевания и одну смерть.
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Главные новости о коронавирусе в Украине
- В Минздраве надеются, что пика эпидемии в Украине можно будет избежать и он не наступит 14 апреля, как прогнозировали ранее. Этого, возможно, удастся достичь благодаря карантинным ограничениям.
- На выходных в Черновицкой области не будут работать магазины и АЗС. Людям рекомендуют не выходить из дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.
- О максимальном ограничении передвижения людей на выходные сообщают во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. В Тернопольской такие ограничения пока не планируют.
- Минздрав едет в Ивано-Франковскую область, где наибольшее количество смертей от коронавируса. Специалисты дадут рекомендации относительно лечения COVID-19. Накануне главный санитарный врач проинспектировал Николаевскую область, где не выявили ни одного случая коронавируса.
- Из-за вспышки COVID-19 в библейской школе в Першотравенске полиция открыла дело. Там после религиозного собрания коронавирус выявили у 21 человека, количество контанктих лиц превышает 550. Полиция изъяла видеорегистратор, журналы посещения и другие доказательства.
- В украинских аптеках теперь можно приобрести экспресс-тесты на коронавирус, как и любые другие препараты.
- В Украину из ОАЭ прибудет самолет с 10 тоннами средств спецзащиты для наших медиков – комбинезоны, халаты, маски, перчатки, бахилы.
- Свыше 15 000 украинцев обратились в МИД с проблемами заграницей. Из них 8 850 человек настаивают на возвращении в Украину.
Новости о коронавирусе в мире за 10 апреля
Главное о коронавирусе в мире
- В мире подтверждено 1 614 858 случаев COVID-19. 96 791 человек умер от коронавируса, 362 537 выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (468 895), Испания (157 025), Италия (143 626), Германия (118 235) и Франция (117 749).
- В США немного уменьшилось количество умерших от коронавируса за сутки, однако цифра все равно очень высокая – 1 600 смертей в день. Только в штате Нью-Йорк уже 87 725 случаев COVID-19. А это больше, чем во всем Китае. Губернатор штата уверяет, что ситуацию уже взяли под контроль. На протяжении 9 апреля там госпитализировали только 200 человек – меньше всего за последние три недели.
- Италия продолжит карантин до начала мая, сообщают местные СМИ.
- В Испании зафиксировали наименьшее количество смертей от коронавируса с 24 марта – 605.
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