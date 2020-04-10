13:39
10 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Новости о коронавирусе 10 апреля: на Буковине закроют магазины на выходные

      - Читати новину українською
      Новости о коронавирусе в Украине и мире за 10 апреля / latimes.com

      На Буковине, в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях на выходные масимально ограничат передвижение людей. В мире почти 100 000 смертей от коронавируса. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 апреля.

      Новости о коронавирусе в Украине 10 апреля

      Статистика распространения коронавируса в Украине

      В Украине подтверждено 2 203 случая COVID-19 (из них 311 – за последние сутки). 69 человек умерли от коронавируса, 61 выздоровел.

      Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

      География распространения коронавируса в Украине:

      • Винницкая область – 119;
      • Волынская область – 41 (2 летальных);
      • Днепропетровская область – 52;
      • Донецкая область – 11 (1 летальный);
      • Житомирская область – 41 (2 летальных);
      • Закарпатская область – 56 (2 летальных);
      • Запорожская область – 54;
      • Ивано-Франковская область – 254 случаев (15 летальных);
      • Киев – 348 (5 летальных);
      • Киевская область – 140 (5 летальных);
      • Кировоградская область – 82 (3 летальных);
      • Львовская область – 82 (2 летальных);
      • Луганская область – 3;
      • Одесская область – 46;
      • Полтавская область – 20;
      • Ровенская область-85 (6 летальних);
      • Сумская область – 63 (2 летальных);
      • Тернопольская область – 196 (3 летальных);
      • Харьковская область – 6;
      • Херсонская область – 27 (1 летальный);
      • Хмельницкая область – 16;
      • Черкасская область – 86 (1 летальный);
      • Черновицкая область – 379 (6 летальных);
      • Черниговская область – 9 (1 летальный).

      За границей от коронавируса лечатся 174 украинца. 19 наших граждан за рубежом выздоровели, 5 умерли (4 женщины в Италии и 1 мужчина во Франции).

      В ВСУ зафиксировали 7 случаев заболевания и одну смерть.

      К теме Карантин может продлиться до весны 2021 года, – врач-инфекционист о COVID-19 в Украине

      Главные новости о коронавирусе в Украине

      • В Минздраве надеются, что пика эпидемии в Украине можно будет избежать и он не наступит 14 апреля, как прогнозировали ранее. Этого, возможно, удастся достичь благодаря карантинным ограничениям.
         
      • На выходных в Черновицкой области не будут работать магазины и АЗС. Людям рекомендуют не выходить из дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.
         
      • О максимальном ограничении передвижения людей на выходные сообщают во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. В Тернопольской такие ограничения пока не планируют.
         
      • Минздрав едет в Ивано-Франковскую область, где наибольшее количество смертей от коронавируса. Специалисты дадут рекомендации относительно лечения COVID-19. Накануне главный санитарный врач проинспектировал Николаевскую область, где не выявили ни одного случая коронавируса.
         
      • Из-за вспышки COVID-19 в библейской школе в Першотравенске полиция открыла дело. Там после религиозного собрания коронавирус выявили у 21 человека, количество контанктих лиц превышает 550. Полиция изъяла видеорегистратор, журналы посещения и другие доказательства.
         
      • В украинских аптеках теперь можно приобрести экспресс-тесты на коронавирус, как и любые другие препараты.
         
      • В Украину из ОАЭ прибудет самолет с 10 тоннами средств спецзащиты для наших медиков – комбинезоны, халаты, маски, перчатки, бахилы.
         
      • Свыше 15 000 украинцев обратились в МИД с проблемами заграницей. Из них 8 850 человек настаивают на возвращении в Украину.

      Новости о коронавирусе в мире за 10 апреля

      Главное о коронавирусе в мире

      • В мире подтверждено 1 614 858 случаев COVID-19. 96 791 человек умер от коронавируса, 362 537 выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (468 895), Испания (157 025), Италия (143 626), Германия (118 235) и Франция (117 749).
         
      • В США немного уменьшилось количество умерших от коронавируса за сутки, однако цифра все равно очень высокая – 1 600 смертей в день. Только в штате Нью-Йорк уже 87 725 случаев COVID-19. А это больше, чем во всем Китае. Губернатор штата уверяет, что ситуацию уже взяли под контроль. На протяжении 9 апреля там госпитализировали только 200 человек – меньше всего за последние три недели.
         
      • Италия продолжит карантин до начала мая, сообщают местные СМИ.
         
      • В Испании зафиксировали наименьшее количество смертей от коронавируса с 24 марта – 605.

       

      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:00 "Пленки Ермака": важные вопросы о фигурантах дела
      Юрій Бутусов
      сегодня , 08:40 Как не довести украинцев к голоду и протестов: шесть важных шагов
      Анатолій Амелін