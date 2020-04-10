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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Новини про коронавірус 10 квітня: на Буковині закриють магазини на вихідні

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      Новини про коронавірус в Україні і світі 10 квітня / latimes.com

      На Буковині, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській та Київській областях на вихідні масимально обмежать пересування людей. У світі майже 100 000 смертей від коронавірусу. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 квітня.

      Новини про коронавірус в Україні 10 квітня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні

      В Україні підтверджено 2203 випадки COVID-19 (з них 311 – за останню добу). 69 людей померли від коронавірусу, 61 одужав.

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:

      • Вінницька область – 119;
      • Волинська область – 41 (2 летальних);
      • Дніпропетровська область – 52;
      • Донецька область – 11 (1 летальний);
      • Житомирська область – 41 (2 летальних);
      • Закарпатська область – 56 (2 летальних);
      • Запорізька область – 54;
      • Івано-Франківська область – 254 випадків (15 летальних);
      • Київ – 348 (5 летальних);
      • Київська область – 140 (5 летальних);
      • Кіровоградська область – 82 (3 летальних);
      • Львівська область – 82 (2 летальних);
      • Луганська область – 3;
      • Одеська область – 46;
      • Полтавська область – 20;
      • Рівненська область – 85 (6 летальних);
      • Сумська область – 63 (2 летальних);
      • Тернопільська область – 196 (3 летальних);
      • Харківська область – 6;
      • Херсонська область – 27 (1 летальний);
      • Хмельницька область – 16;
      • Черкаська область – 86 (1 летальний);
      • Чернівецька область – 379 (6 летальних);
      • Чернігівська область – 9 (1 летальний).

      За кордоном від коронавірусу лікуються 174 українці. 19 наших громадян за кордоном одужали, 5 померли (4 жінки в Італії і 1 чоловік у Франції).

      У ЗСУ зафіксували 7 випадків захворювання і одну смерть.

      До теми Карантин може тривати до весни 2021 року, – лікар-інфекціоніст про COVID-19 в Україні

      Головні новини про коронавірус в Україні

      • На вихідних у Чернівецькій області не працюватимуть магазини та АЗС. Людям рекомендують не виходити з дому з 13:00 суботи до 6:00 понеділка.
      • Про максимальне обмеження пересування людей на вихідні повідомляють у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. У Тернопільській таких обмежень поки не планують.
      • МОЗ їде в Івано-Франківську область, де найбільша кількість смертей від коронавірусу. Спеціалісти дадуть рекомендації щодо лікування COVID-19. Напередодні головний санітарний лікар проінспектував Миколаївську область, де не виявили жодного випадку коронавірусу.
      • Через спалах COVID-19 у біблейській школі в Першотравенську поліція відкрила справу. Там після релігійного зібрання коронавірус виявили у 21 людини, кількість контанктих осіб перевищує 550. Поліція вилучила відеореєстратор, журнали відвідування та інші докази.
      • В Україну з ОАЕ прибуде літак з 10 тоннами засобів спецзахисту для наших медиків – комбінезони, халати, маски, рукавички, бахіли.

      Новини про коронавірус у світі за 10 квітня

      Головне про коронавірус у світі

      • У світі підтверджено 1 614 858 випадків COVID-19. 96 791 людина померла від коронавірусу, 362 537 одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (468 895), Іспанія (157 025), Італія (143 626), Німеччина (118 235) і Франція (117 749).
      • У США трохи зменшилась кількість померлих від коронавірусу за добу, однак цифра все одно дуже висока – 1600 смертей в день. Лише у штаті Нью-Йорк вже 87 725 випадків COVID-19. А це більше ніж у всьому Китаї. Губернатор штату запевняє, що ситуацію вже взяли під контроль. Впродовж 9 квітня там госпіталізували лише 200 людей – найменше за останні три тижні.
      • Італія продовжить карантин до початку травня, повідомляють місцеві ЗМІ. 
      • В Іспанії зафіксували найменшу кількість смертей від коронавірусу від 24 березня – 605. 
      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Новини України
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