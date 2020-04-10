Новини про коронавірус 10 квітня: на Буковині закриють магазини на вихідні

На Буковині, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській та Київській областях на вихідні масимально обмежать пересування людей. У світі майже 100 000 смертей від коронавірусу. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 квітня.