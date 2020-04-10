Новини про коронавірус 10 квітня: на Буковині закриють магазини на вихідні
На Буковині, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській та Київській областях на вихідні масимально обмежать пересування людей. У світі майже 100 000 смертей від коронавірусу. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 квітня.
Новини про коронавірус в Україні 10 квітня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
В Україні підтверджено 2203 випадки COVID-19 (з них 311 – за останню добу). 69 людей померли від коронавірусу, 61 одужав.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Вінницька область – 119;
- Волинська область – 41 (2 летальних);
- Дніпропетровська область – 52;
- Донецька область – 11 (1 летальний);
- Житомирська область – 41 (2 летальних);
- Закарпатська область – 56 (2 летальних);
- Запорізька область – 54;
- Івано-Франківська область – 254 випадків (15 летальних);
- Київ – 348 (5 летальних);
- Київська область – 140 (5 летальних);
- Кіровоградська область – 82 (3 летальних);
- Львівська область – 82 (2 летальних);
- Луганська область – 3;
- Одеська область – 46;
- Полтавська область – 20;
- Рівненська область – 85 (6 летальних);
- Сумська область – 63 (2 летальних);
- Тернопільська область – 196 (3 летальних);
- Харківська область – 6;
- Херсонська область – 27 (1 летальний);
- Хмельницька область – 16;
- Черкаська область – 86 (1 летальний);
- Чернівецька область – 379 (6 летальних);
- Чернігівська область – 9 (1 летальний).
За кордоном від коронавірусу лікуються 174 українці. 19 наших громадян за кордоном одужали, 5 померли (4 жінки в Італії і 1 чоловік у Франції).
У ЗСУ зафіксували 7 випадків захворювання і одну смерть.
До теми Карантин може тривати до весни 2021 року, – лікар-інфекціоніст про COVID-19 в Україні
Головні новини про коронавірус в Україні
- У МОЗ сподіваються, що піку епідемії в Україні можна буде уникнути і він не настане 14 квітня, як прогнозували раніше. Цього, можливо, вдасться досягнути завдяки карантинним обмеженням.
- На вихідних у Чернівецькій області не працюватимуть магазини та АЗС. Людям рекомендують не виходити з дому з 13:00 суботи до 6:00 понеділка.
- Про максимальне обмеження пересування людей на вихідні повідомляють у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. У Тернопільській таких обмежень поки не планують.
- МОЗ їде в Івано-Франківську область, де найбільша кількість смертей від коронавірусу. Спеціалісти дадуть рекомендації щодо лікування COVID-19. Напередодні головний санітарний лікар проінспектував Миколаївську область, де не виявили жодного випадку коронавірусу.
- Через спалах COVID-19 у біблейській школі в Першотравенську поліція відкрила справу. Там після релігійного зібрання коронавірус виявили у 21 людини, кількість контанктих осіб перевищує 550. Поліція вилучила відеореєстратор, журнали відвідування та інші докази.
- В українських аптеках відтепер можна придбати експрес-тести на коронавірус, як і будь-які інші препарати. Мер Києва Віталій Кличко зауважив: ці тести все одно повинен робити лікар.
- В Україну з ОАЕ прибуде літак з 10 тоннами засобів спецзахисту для наших медиків – комбінезони, халати, маски, рукавички, бахіли.
- Понад 15 000 українців звернулися в МЗС із проблемами за кордоном. З них 8 850 людей наполягають на поверненні в Україну.
Новини про коронавірус у світі за 10 квітня
Головне про коронавірус у світі
- У світі підтверджено 1 614 858 випадків COVID-19. 96 791 людина померла від коронавірусу, 362 537 одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (468 895), Іспанія (157 025), Італія (143 626), Німеччина (118 235) і Франція (117 749).
- У США трохи зменшилась кількість померлих від коронавірусу за добу, однак цифра все одно дуже висока – 1600 смертей в день. Лише у штаті Нью-Йорк вже 87 725 випадків COVID-19. А це більше ніж у всьому Китаї. Губернатор штату запевняє, що ситуацію вже взяли під контроль. Впродовж 9 квітня там госпіталізували лише 200 людей – найменше за останні три тижні.
- Італія продовжить карантин до початку травня, повідомляють місцеві ЗМІ.
- В Іспанії зафіксували найменшу кількість смертей від коронавірусу від 24 березня – 605.
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