Карантин може тривати до весни 2021 року, – лікар-інфекціоніст про COVID-19 в Україні

Карантинні заходи в Україні повинні тривати до 24 квітня 2020 року. Проте, ймовірно, їх можуть продовжити. Лікар-інфекціоніст Федір Лапій припустив, що обмежувальні заходи можуть бути до весни 2021 року.

Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу і розповів, що на літо вірус відступатиме. Скоріше за все, він може повернутися восени як друга хвиля коронавірусної інфекції.

До теми Як суди запобігають поліцейському свавіллю у зв'язку з карантином: коментар адвоката

За словами Лапія, нам потрібно буде витримати до наступної весни, а вже потім можна буде думати про скасування карантинних заходів.

Про скасування обмежень можна буде говорити не раніше, ніж через рік. Мова йде не про дотримання таких суворих обмежень, які маємо станом на зараз. Можливо, у нас будуть "карантинні канікули", які почнуться наприкінці травня – початку червня,

– заявив Лапій.

Він додав, що обмеження до весни 2021 року можуть бути не такими суворими, які є зараз. А вже в травні 2019 року можна буде говорити про скасування найсуворіших – перебування в громадських місцях по 2 осіб, обмежена тривалість прогулянок чи перебування на дитячих майданчиках.



Що заборонено через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

На думку експерта, це може стосуватись і навчання в школах, відвідування дитячих садочків. Можливо, нададуть рекомендації за кількістю відвідувачів в кафе чи ресторанах.