20:15
8 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Карантин може тривати до весни 2021 року, – лікар-інфекціоніст про COVID-19 в Україні

      - Читать новость на русском
      Федір Лапій / espreso.tv

      Карантинні заходи в Україні повинні тривати до 24 квітня 2020 року. Проте, ймовірно, їх можуть продовжити. Лікар-інфекціоніст Федір Лапій припустив, що обмежувальні заходи можуть бути до весни 2021 року.

      Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу і розповів, що на літо вірус відступатиме. Скоріше за все, він може повернутися восени як друга хвиля коронавірусної інфекції.

      До теми Як суди запобігають поліцейському свавіллю у зв'язку з карантином: коментар адвоката

      За словами Лапія, нам потрібно буде витримати до наступної весни, а вже потім можна буде думати про скасування карантинних заходів.

      Про скасування обмежень можна буде говорити не раніше, ніж через рік. Мова йде не про дотримання таких суворих обмежень, які маємо станом на зараз. Можливо, у нас будуть "карантинні канікули", які почнуться наприкінці травня – початку червня,
      – заявив Лапій.

      Він додав, що обмеження до весни 2021 року можуть бути не такими суворими, які є зараз. А вже в травні 2019 року можна буде говорити про скасування найсуворіших – перебування в громадських місцях по 2 осіб, обмежена тривалість прогулянок чи перебування на дитячих майданчиках.

      коронавірус заборони карантин
      Що заборонено через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      На думку експерта, це може стосуватись і навчання в школах, відвідування дитячих садочків. Можливо, нададуть рекомендації за кількістю відвідувачів в кафе чи ресторанах.

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Новини Здоров'я
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      6 квітня , 12:31 Український бізнес проти коронавірусу: хто й чим допомагає
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 19:00 Коронавірус занапастить Росію, або Чому Кремль програв у двобої з Європою
      Олександр Коваленко