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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      На вихідних у Чернівецькій області не працюватимуть продуктові магазини та АЗС

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      На вихідних у Чернівецькій області не працюватимуть продуктові магазини та АЗС / dnepr.politeka.net

      Цими вихідними на Буковині вводять посилені карантинні заходи. Окрім рекомендації не виходить на вулицю, діятимуть і суворіші протиепідемічні заходи.

      Зокрема, з 13:00 суботи до 6:00 понеділка не працюватимуть продуктові магазини, а заправні станції обслуговуватимуть лише спеціальні категорії водіїв. Про вимушені заходи безпеки повідомив голова облдержадміністрації Сергій Осачук

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      АЗС будуть працювати лише для медичних служб, служби порятунку та національної поліції. Усіх інших водіїв заправні станці не обслуговуватимуть. Такі заходи вводять для того, аби у мешканців області не було зайвої спокуси вийти на вулицю, розповів Осачук. Людей наполегливо просять залишатися вдома.

      До слова, схожі рекомендації дали мешканцям Чернівецької області і минулого тижня: попросили заздалегідь купити продуктів та не виходити на вулиці. Однак, тоді до закриття магазинів не вдавалися. 

      Наразі Кабінет Міністрів України розглядає ймовірність введення комендантської години у західних областях України через поширення COVID-19. 

      Відповідальність
      Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини Чернівців Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні
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