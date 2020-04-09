На вихідних у Чернівецькій області не працюватимуть продуктові магазини та АЗС

Цими вихідними на Буковині вводять посилені карантинні заходи. Окрім рекомендації не виходить на вулицю, діятимуть і суворіші протиепідемічні заходи.

Зокрема, з 13:00 суботи до 6:00 понеділка не працюватимуть продуктові магазини, а заправні станції обслуговуватимуть лише спеціальні категорії водіїв. Про вимушені заходи безпеки повідомив голова облдержадміністрації Сергій Осачук.

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АЗС будуть працювати лише для медичних служб, служби порятунку та національної поліції. Усіх інших водіїв заправні станці не обслуговуватимуть. Такі заходи вводять для того, аби у мешканців області не було зайвої спокуси вийти на вулицю, розповів Осачук. Людей наполегливо просять залишатися вдома.

До слова, схожі рекомендації дали мешканцям Чернівецької області і минулого тижня: попросили заздалегідь купити продуктів та не виходити на вулиці. Однак, тоді до закриття магазинів не вдавалися.

Наразі Кабінет Міністрів України розглядає ймовірність введення комендантської години у західних областях України через поширення COVID-19.



Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу