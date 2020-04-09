00:05
10 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      На выходных в Черновицкой области не будут работать продуктовые магазины и АЗС

      - Читати новину українською
      На выходных в Черновицкой области не будут работать продуктовые магазины и АЗС / dnepr.politeka.net

      В эти выходные на Буковине вводят усиленные карантинные мероприятия. Кроме рекомендации не выходит на улицу, будут действовать и строгие противоэпидемические мероприятия.

      В частности, с 13:00 субботы до 6:00 понедельника не будут работать продуктовые магазины, а заправочные станции будут обслуживать только специальные категории водителей. О вынужденных мерах безопасности сообщил председатель облгосадминистрации Сергей Осачук.

      Надо знать Правительство может ввести комендантский час в западных областях: перечень и детали

      АЗС будут работать только для медицинских служб, службы спасения и национальной полиции. Всех водителей заправочные станции не будут обслуживать. Такие меры вводят для того, чтобы у жителей области не было лишнего соблазна выйти на улицу, рассказал Осачук. Людей настойчиво просят оставаться дома.

      К слову, подобные рекомендации дали жителям Черновицкой области и на прошлой неделе попросили заранее купить продуктов и не выходить на улицы. Однако, тогда к закрытию магазинов не прибегали.

      Сейчас Кабинет Министров Украины рассматривает возможность введения комендантского часа в западных областях Украины из-за распространения COVID-19.

      ВідповідальністьОтветственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Черновцов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      9 апреля , 22:46 Тысячи поправок в закон о банках: Гетманцев прокомментировал влияние Коломойского
      Олена Трибушна
      9 апреля , 20:20 COVID-19 и украинский туризм: как выходить из кризиса
      Світлана Попова