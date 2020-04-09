На выходных в Черновицкой области не будут работать продуктовые магазины и АЗС

В эти выходные на Буковине вводят усиленные карантинные мероприятия. Кроме рекомендации не выходит на улицу, будут действовать и строгие противоэпидемические мероприятия.

В частности, с 13:00 субботы до 6:00 понедельника не будут работать продуктовые магазины, а заправочные станции будут обслуживать только специальные категории водителей. О вынужденных мерах безопасности сообщил председатель облгосадминистрации Сергей Осачук.

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АЗС будут работать только для медицинских служб, службы спасения и национальной полиции. Всех водителей заправочные станции не будут обслуживать. Такие меры вводят для того, чтобы у жителей области не было лишнего соблазна выйти на улицу, рассказал Осачук. Людей настойчиво просят оставаться дома.

К слову, подобные рекомендации дали жителям Черновицкой области и на прошлой неделе попросили заранее купить продуктов и не выходить на улицы. Однако, тогда к закрытию магазинов не прибегали.

Сейчас Кабинет Министров Украины рассматривает возможность введения комендантского часа в западных областях Украины из-за распространения COVID-19.

Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала