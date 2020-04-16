Новости о коронавирусе 16 апреля: новый симптом COVID-19, штурм магазина в Мариуполе

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 апреля. Врачи обнаружили новый симптом коронавируса – сыпь на ногах. На въездах в Киев начали измерять температуру и делать тесты. В Мариуполе 200 человек, нарушив строгий карантин, штурмовали магазин изза бешеных скидок.