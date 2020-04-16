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      Новости о коронавирусе 16 апреля: новый симптом COVID-19, штурм магазина в Мариуполе

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      Новости о коронавирусе в Украине и мире 16 апреля / unsplash.com

      Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 апреля. Врачи обнаружили новый симптом коронавируса – сыпь на ногах. На въездах в Киев начали измерять температуру и делать тесты. В Мариуполе 200 человек, нарушив строгий карантин, штурмовали магазин изза бешеных скидок.

      Новости о коронавирусе в Украине 16 апреля

      Статистика распространения коронавируса в Украине

      В Украине подтвердили 4 161 случай COVID-19 (из них 397 – за последние сутки). 116 человек умерли от коронавируса, из них 62 мужчины и 54 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 186 человек выздоровели.

      Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

      География распространения коронавируса в Украине:

      • Черновицкая область – 662 случая (8 смертей)
      • Киев – 644 случая (11 смертей)
      • Ивано-Франковская область – 401 случай (27 смертей)
      • Тернопольская область – 333 случая (5 смертей)
      • Винницкая область – 279 случаев;
      • Киевская область – 234 случая (9 смертей)
      • Ровненская область – 204 случая (7 смертей)
      • Кировоградская область – 198 случаев (8 смертей)
      • Львовская область – 166 случаев (6 смертей)
      • Житомирская область – 162 случая (4 смерти)
      • Закарпатская область – 116 случаев (4 смерти)
      • Запорожская область – 115 случаев (2 смерти)
      • Черкасская область – 110 случаев (2 смерти)
      • Волынская область – 109 случаев (4 смерти)
      • Сумская область – 80 случаев (4 смерти)
      • Днепропетровская область – 78 случаев;
      • Одесская область – 73 случая (1 смерть)
      • Херсонская область – 44 случая (1 смерть)
      • Харьковская область – 40 случаев (1 смерть)
      • Хмельницкая область – 37 случаев (2 смерти)
      • Полтавская область – 27 случаев;
      • Николаевская область – 22 случая;
      • Донецкая область – 12 случаев (1 смерть)
      • Черниговская область – 11 случаев (1 смерть)
      • Луганская область – 4 случая.
      • У 788 ​​медиков в Украине подтвердили коронавирус, из них 104 – за прошедшие сутки.
         
      • За границей от коронавируса лечатся 174 украинца. 26 наших граждан выздоровели, шесть, к сожалению, умерли.
         
      • В Вооруженных силах Украины подтверждено 28 случаев COVID-19. Два человека погибли, один пациент выздоровел.

      Стоит знать Какими лекарствами предлагают лечить коронавирус: перечень

      Главные новости о коронавирусе в Украине

      • Уровень безработицы в Украине достиг самого высокого уровня за 15 лет. За месяц карантина количество безработных выросло на 1 – 1,3 миллиона человек. Поэтому сегодня без работы сидят 2,5 – 2,8 миллиона украинцев.
         
      • На въездах в Киев сузили дороги и заработали блокпосты, где водителям и пассажирам будут измерять температуру. У кого будет повышенная температура – будут делать тесты на коронавирус. Из-за этого уже образовались большие пробки.
         
      • В Киеве могут закрыть на карантин Ионинский монастырь, где обнаружили несколько случаев COVID-19. Между тем в Киево-Печерской лавре уже 130 инфицированных.
         
      • В Киевской городской клинической больнице №6 коронавирусом заболели 15 врачей. Все они на амбулаторном лечении. Информация, что учреждение закрыли на карантин – фейк, однако больница больше не будет принимать новых пациентов.
         
      • На Буковине священник не поверил, что болен COVID-19, и собирался служить в церкви. ПЦР-тест показал у него положительный результат. Однако ОГА удалось с ним договориться.
         
      • В Мариуполе несмотря на строгий карантин люди пришли "штурмовать" магазин, который пообещал на открытие бешеные скидки. На праздник пришло около 200 человек, они совершенно не придерживались дистанции.
         
      • После карантина около 30% магазинов могут не открыться, если не снизят арендные ставки в первые 6 месяцев.

      Важно Продолжат ли карантин до мая: прогнозы экспертов


      При каких температурах коронавирус активнее всего / Инфографика 24 канала

      Новости о коронавирусе в мире за 16 апреля

      Главное о коронавирусе в мире

      • В мире подтверждено 2 102 630 случаев COVID-19. 136 116 человек умерли от коронавируса, 525 435 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (644 806), Испания (182 816), Италия (165 155), Франция (147 863) и Германия (135 230).
         
      • Дональд Трамп где-то увидел "существенные признаки прогресса" в ситуации с распространением коронавируса в стране. Он считает, что США прошли пик эпидемии и можно ослаблять ограничения. При этом официальная статистика не показывает снижение динамики: за прошедшие сутки было около 30 тысяч новых случаев COVID-19 и почти 2500 смертей. Между тем лояльное к Трампу издание Fox News распространило информацию от "источников" якобы коронавирус создали в лаборатории Уханя.
         
      • Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что карантин в стране продлится еще много недель, иначе все нынешние действия властей будут напрасными.
         
      • В Великобритании карантин могут продлить еще на 3 недели, количество смертей ежедневно растет. Правда, есть и побочный эффект карантина – 2 600 человек умерли за последнюю неделю, потому что не смогли получить необходимое лечение.
         
      • COVID-19 может быть больна треть медсестер в Испании. Это примерно 70 тысяч медиков.
         
      • Польша постепенно будет ослаблять карантин с 19 апреля. Сначала позволят посещать парки и увеличат максимальное количество людей в магазинах. Об открытии школ речь пока не идет. В связи с карантином Анджей Дуда может дольше быть президентом. В Сейм внесли проект изменений в Конституцию, который предлагает отменить выборы 10 мая 2020 года и назначить их через 2 года.
         
      • В Японии новая вспышка COVID-19, количество больных снова растет. Из-за этого по всей стране вводят чрезвычайную ситуацию.
         
      • Во Франции вспышка коронавируса на атомном авианосце "Шарль де Голль". Инфицирована треть моряков и военных, а это почти 700 человек.
         
      • В Чехии впервые не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса за сутки с 23 марта. Недавно страна объявила об ослаблении ограничений.
         
      • На карантине даже Бэнкси. Уличный художник создал новый арт-объект в собственной ванной.


      Шедевр в ванной Бэнкси / Фото: instagram.com/banksy

      Исследования коронавируса 

       

      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19
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