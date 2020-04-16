Новости о коронавирусе 16 апреля: новый симптом COVID-19, штурм магазина в Мариуполе
Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 апреля. Врачи обнаружили новый симптом коронавируса – сыпь на ногах. На въездах в Киев начали измерять температуру и делать тесты. В Мариуполе 200 человек, нарушив строгий карантин, штурмовали магазин изза бешеных скидок.
Новости о коронавирусе в Украине 16 апреля
Статистика распространения коронавируса в Украине
В Украине подтвердили 4 161 случай COVID-19 (из них 397 – за последние сутки). 116 человек умерли от коронавируса, из них 62 мужчины и 54 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 186 человек выздоровели.
Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
География распространения коронавируса в Украине:
- Черновицкая область – 662 случая (8 смертей)
- Киев – 644 случая (11 смертей)
- Ивано-Франковская область – 401 случай (27 смертей)
- Тернопольская область – 333 случая (5 смертей)
- Винницкая область – 279 случаев;
- Киевская область – 234 случая (9 смертей)
- Ровненская область – 204 случая (7 смертей)
- Кировоградская область – 198 случаев (8 смертей)
- Львовская область – 166 случаев (6 смертей)
- Житомирская область – 162 случая (4 смерти)
- Закарпатская область – 116 случаев (4 смерти)
- Запорожская область – 115 случаев (2 смерти)
- Черкасская область – 110 случаев (2 смерти)
- Волынская область – 109 случаев (4 смерти)
- Сумская область – 80 случаев (4 смерти)
- Днепропетровская область – 78 случаев;
- Одесская область – 73 случая (1 смерть)
- Херсонская область – 44 случая (1 смерть)
- Харьковская область – 40 случаев (1 смерть)
- Хмельницкая область – 37 случаев (2 смерти)
- Полтавская область – 27 случаев;
- Николаевская область – 22 случая;
- Донецкая область – 12 случаев (1 смерть)
- Черниговская область – 11 случаев (1 смерть)
- Луганская область – 4 случая.
- У 788 медиков в Украине подтвердили коронавирус, из них 104 – за прошедшие сутки.
- За границей от коронавируса лечатся 174 украинца. 26 наших граждан выздоровели, шесть, к сожалению, умерли.
- В Вооруженных силах Украины подтверждено 28 случаев COVID-19. Два человека погибли, один пациент выздоровел.
Стоит знать Какими лекарствами предлагают лечить коронавирус: перечень
Главные новости о коронавирусе в Украине
- Уровень безработицы в Украине достиг самого высокого уровня за 15 лет. За месяц карантина количество безработных выросло на 1 – 1,3 миллиона человек. Поэтому сегодня без работы сидят 2,5 – 2,8 миллиона украинцев.
- На въездах в Киев сузили дороги и заработали блокпосты, где водителям и пассажирам будут измерять температуру. У кого будет повышенная температура – будут делать тесты на коронавирус. Из-за этого уже образовались большие пробки.
- В Киеве могут закрыть на карантин Ионинский монастырь, где обнаружили несколько случаев COVID-19. Между тем в Киево-Печерской лавре уже 130 инфицированных.
- В Киевской городской клинической больнице №6 коронавирусом заболели 15 врачей. Все они на амбулаторном лечении. Информация, что учреждение закрыли на карантин – фейк, однако больница больше не будет принимать новых пациентов.
- На Буковине священник не поверил, что болен COVID-19, и собирался служить в церкви. ПЦР-тест показал у него положительный результат. Однако ОГА удалось с ним договориться.
- В Мариуполе несмотря на строгий карантин люди пришли "штурмовать" магазин, который пообещал на открытие бешеные скидки. На праздник пришло около 200 человек, они совершенно не придерживались дистанции.
- После карантина около 30% магазинов могут не открыться, если не снизят арендные ставки в первые 6 месяцев.
Важно Продолжат ли карантин до мая: прогнозы экспертов
При каких температурах коронавирус активнее всего / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире за 16 апреля
Главное о коронавирусе в мире
- В мире подтверждено 2 102 630 случаев COVID-19. 136 116 человек умерли от коронавируса, 525 435 – выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (644 806), Испания (182 816), Италия (165 155), Франция (147 863) и Германия (135 230).
- Дональд Трамп где-то увидел "существенные признаки прогресса" в ситуации с распространением коронавируса в стране. Он считает, что США прошли пик эпидемии и можно ослаблять ограничения. При этом официальная статистика не показывает снижение динамики: за прошедшие сутки было около 30 тысяч новых случаев COVID-19 и почти 2500 смертей. Между тем лояльное к Трампу издание Fox News распространило информацию от "источников" якобы коронавирус создали в лаборатории Уханя.
- Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что карантин в стране продлится еще много недель, иначе все нынешние действия властей будут напрасными.
- В Великобритании карантин могут продлить еще на 3 недели, количество смертей ежедневно растет. Правда, есть и побочный эффект карантина – 2 600 человек умерли за последнюю неделю, потому что не смогли получить необходимое лечение.
- COVID-19 может быть больна треть медсестер в Испании. Это примерно 70 тысяч медиков.
- Польша постепенно будет ослаблять карантин с 19 апреля. Сначала позволят посещать парки и увеличат максимальное количество людей в магазинах. Об открытии школ речь пока не идет. В связи с карантином Анджей Дуда может дольше быть президентом. В Сейм внесли проект изменений в Конституцию, который предлагает отменить выборы 10 мая 2020 года и назначить их через 2 года.
- В Японии новая вспышка COVID-19, количество больных снова растет. Из-за этого по всей стране вводят чрезвычайную ситуацию.
- Во Франции вспышка коронавируса на атомном авианосце "Шарль де Голль". Инфицирована треть моряков и военных, а это почти 700 человек.
- В Чехии впервые не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса за сутки с 23 марта. Недавно страна объявила об ослаблении ограничений.
- На карантине даже Бэнкси. Уличный художник создал новый арт-объект в собственной ванной.
Шедевр в ванной Бэнкси / Фото: instagram.com/banksy
Исследования коронавируса
- Врачи заметили новый симптом коронавируса – сыпь на ногах. Преимущественно он встречается у детей и подростков. Особенно много сообщений из итальянских и испанских больниц.
- Коронавирус уже никогда не исчезнет, ежегодно могут быть сезонные эпидемии COVID-19, утверждает главный эпидемиолог Швеции.
Читайте также
-
Коронавирус в Украине: в Киеве дезинфицируют дома больных коронавирусомсегодня , 12:37
-
В Мариуполе несмотря на карантин сотни людей штурмовали магазин, из-за скидок: фото, видеосегодня , 14:19
-
После пандемии коронавируса на первый план выйдет Донбасс, – международниксегодня , 14:50
-
На въезде в Киев образовались пробки из-за блокпостов: видеосегодня , 16:51
-
Советы психологов семьям бойцов, переживших пленсегодня , 11:01
-
Как освятить пасхальные корзины дома: инфографикасегодня , 14:28