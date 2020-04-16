Новини про коронавірус 16 квітня: новий симптом COVID-19, штурм магазину в Маріуполі

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 16 квітня. Лікарі виявили новий симптом коронавірусу – висип на ногах. На в'їздах до Києва почали міряти температуру і робити тести. У Маріуполі 200 людей, порушивши суворий карантин, штурмували магазин через шалені знижки.