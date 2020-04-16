Новини про коронавірус 16 квітня: новий симптом COVID-19, штурм магазину в Маріуполі
Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 16 квітня. Лікарі виявили новий симптом коронавірусу – висип на ногах. На в'їздах до Києва почали міряти температуру і робити тести. У Маріуполі 200 людей, порушивши суворий карантин, штурмували магазин через шалені знижки.
Новини про коронавірус в Україні 16 квітня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
В Україні підтвердили 4 161 випадок COVID-19 (з них 397 – за останню добу). 116 людей померли від коронавірусу, з них 62 чоловіки та 54 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 186 людей одужали.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Чернівецька область — 662 випадки (8 смертей);
- Київ – 644 випадків (11 смертей);
- Івано-Франківська область — 401 випадок (27 смертей);
- Тернопільська область — 333 випадки (5 смертей);
- Вінницька область — 279 випадків;
- Київська область — 234 випадки (9 смертей);
- Рівненська область — 204 випадки (7 смертей);
- Кіровоградська область — 198 випадків (8 смертей);
- Львівська область — 166 випадків (6 смертей);
- Житомирська область — 162 випадки (4 смерті);
- Закарпатська область — 116 випадків (4 смерті);
- Запорізька область — 115 випадків (2 смерті);
- Черкаська область — 110 випадків (2 смерті);
- Волинська область — 109 випадків (4 смерті);
- Сумська область — 80 випадків (4 смерті);
- Дніпропетровська область — 78 випадків;
- Одеська область — 73 випадки (1 смерть);
- Херсонська область — 44 випадки (1 смерть);
- Харківська область — 40 випадків (1 смерть);
- Хмельницька область — 37 випадки (2 смерті);
- Полтавська область — 27 випадків;
- Миколаївська область — 22 випадки;
- Донецька область — 12 випадків (1 смерть);
- Чернігівська область — 11 випадків (1 смерть);
- Луганська область — 4 випадки.
- У 788 медиків в Україні підтвердили коронавірус, із них 104 – за минулу добу.
- За кордоном від коронавірусу лікується 174 українці. 26 наших громадян одужали, шестеро, на жаль, померли.
- У Збройних силах України підтверджено 28 випадків COVID-19. Дві людини померли, один пацієнт одужав.
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Головні новини про коронавірус в Україні
- Рівень безробіття в Україні сягнув найвищого рівня за 15 років. За місяць карантину кількість безробітних зросла на 1 – 1,3 мільйона людей. Тож сьогодні без роботи сидять 2,5 – 2,8 мільйона українців. Нових вакансій в Україні майже 0, роботодавці намагаються хоча б зберегти існуючі робочі місця.
- Перед великодніми святами низка міст посилює карантинні обмеження, щоб уникнути масових скупчень людей і поширення коронавірусу. Де і що заборонили – читайте тут (стаття постійно оновлюється).
- На в'їздах до Києва звузили дороги та запрацювали блокпости, де водіям та пасажирам мірятимуть температуру. У кого буде підвищена температура – робитимуть тести на коронавірус. Через це вже утворилися великі затори.
- У Києві можуть закрити на карантин Іонинський монастир, де виявили кілька випадків COVID-19. Тим часом у Києво-Печерській лаврі вже 130 інфікованих.
- У Київській міській клінічній лікарні №6 коронавірусом захворіли 15 лікарів. Усі вони на амбулаторному лікуванні. Інформація, що заклад закрили на карантин – фейк, однак лікарня більше не прийматиме нових пацієнтів.
- На Буковині священник не повірив, що хворий на COVID-19, і збирався служити в церкві. ПЛР-тест показав у нього позитивний результат. Однак ОДА вдалось із ним домовитись.
- У Маріуполі попри суворий карантин люди прийшли "штурмувати" магазин, який пообіцяв на відкриття шалені знижки. На свято прийшло близько 200 людей, вони абсолютно не дотримувались дистанції.
- Після карантину близько 30% магазинів можуть не відкритися, якщо не знизять орендні ставки у перші 6 місяців.
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Новини про коронавірус у світі за 16 квітня
Головне про коронавірус у світі
- У світі підтверджено 2 102 630 випадків COVID-19. 136 116 людей померли від коронавірусу, 525 435 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (644 806), Іспанія (182 816), Італія (165 155), Франція (147 863) та Німеччина (135 230).
- Дональд Трамп десь побачив "суттєві ознаки прогресу" у ситуації з поширенням коронавірусу в країні. Він вважає, що США пройшли пік епідемії і можна послаблювати обмеження. При цьому офіційна статистика не показує зниження динаміки: за минулу добу було близько 30 000 нових випадків COVID-19 та майже 2 500 смертей. Тим часом лояльне до Трампа видання Fox News поширило інформацію від "джерел" нібито коронавірус створили в Уханській лабораторії.
- Прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що карантин в країні триватиме ще багато тижнів, інакше всі нинішні дії влади будуть марними.
- У Великій Британії карантин можуть продовжити ще на 3 тижні, кількість смертей щодня зростає. Щоправда, є й побічний ефект карантину – 2 600 людей померли за останній тиждень, бо не змогли отримати необхідне лікування.
- На COVID-19 може бути хвора третина медсестер в Іспанії. Це приблизно 70 тисяч медиків.
- Польща поступово послаблюватиме карантин з 19 квітня. Спершу дозволять відвідувати парки і збільшать максимальну кількість людей в магазинах. Про відкриття шкіл поки не йдеться. У зв'язку з карантином Анджей Дуда може довше бути президентом. У Сейм внесли проєкт змін в Конституцію, який пропонує скасувати вибори 10 травня 2020 року й призначити їх через 2 роки.
- У Японії новий спалах COVID-19, кількість хворих знову зростає. Через це по всій країні вводять надзвичайну ситуацію.
- У Франції спалах коронавірусу на атомному авіаносці "Шарль де Голль". Інфікована третина моряків та військових, а це майже 700 людей.
- У Чехії вперше не зафіксували жодної смерті від коронавірусу за добу з 23 березня. Нещодавно країна оголосила про послаблення обмежень.
- На карантині навіть Бенксі. Вуличний художник створив новий арт-об'єкт у власній ванній.
Шедевр у ванній Бенксі / Фото: instagram.com/banksy
Дослідження коронавірусу
- Лікарі помітили новий симптом коронавірусу – висип на ногах. Переважно він трапляється у дітей та підлітків. Особливо багато повідомлень з італійських і іспанських лікарень.
- Коронавірус вже ніколи не зникне, щороку можуть бути сезонні епідемії COVID-19, стверджує головний епідеміолог Швеції.
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