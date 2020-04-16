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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Новини про коронавірус 16 квітня: новий симптом COVID-19, штурм магазину в Маріуполі

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      Новини про коронавірус в Україні та світі 16 квітня / unsplash.com

      Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 16 квітня. Лікарі виявили новий симптом коронавірусу – висип на ногах. На в'їздах до Києва почали міряти температуру і робити тести. У Маріуполі 200 людей, порушивши суворий карантин, штурмували магазин через шалені знижки.

      Новини про коронавірус в Україні 16 квітня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні

      В Україні підтвердили 4 161 випадок COVID-19 (з них 397 – за останню добу). 116 людей померли від коронавірусу, з них 62 чоловіки та 54 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 186 людей одужали.

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:

      • Чернівецька область — 662 випадки (8 смертей);
      • Київ – 644 випадків (11 смертей);
      • Івано-Франківська область — 401 випадок (27 смертей);
      • Тернопільська область — 333 випадки (5 смертей);
      • Вінницька область — 279 випадків;
      • Київська область — 234 випадки (9 смертей);
      • Рівненська область — 204 випадки (7 смертей);
      • Кіровоградська область — 198 випадків (8 смертей);
      • Львівська область — 166 випадків (6 смертей);
      • Житомирська область — 162 випадки (4 смерті);
      • Закарпатська область — 116 випадків (4 смерті);
      • Запорізька область — 115 випадків (2 смерті);
      • Черкаська область — 110 випадків (2 смерті);
      • Волинська область — 109 випадків (4 смерті);
      • Сумська область — 80 випадків (4 смерті);
      • Дніпропетровська область — 78 випадків;
      • Одеська область — 73 випадки (1 смерть);
      • Херсонська область — 44 випадки (1 смерть);
      • Харківська область — 40 випадків (1 смерть);
      • Хмельницька область — 37 випадки (2 смерті);
      • Полтавська область — 27 випадків;
      • Миколаївська область — 22 випадки;
      • Донецька область — 12 випадків (1 смерть);
      • Чернігівська область — 11 випадків (1 смерть);
      • Луганська область — 4 випадки.
      • У 788 медиків в Україні підтвердили коронавірус, із них 104 – за минулу добу.
      • За кордоном від коронавірусу лікується 174 українці. 26 наших громадян одужали, шестеро, на жаль, померли.
      • У Збройних силах України підтверджено 28 випадків COVID-19. Дві людини померли, один пацієнт одужав.

      Варто знати Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік

      Головні новини про коронавірус в Україні

      • Рівень безробіття в Україні сягнув найвищого рівня за 15 років. За місяць карантину кількість безробітних зросла на 1 – 1,3 мільйона людей. Тож сьогодні без роботи сидять 2,5 – 2,8 мільйона українців. Нових вакансій в Україні майже 0, роботодавці намагаються хоча б зберегти існуючі робочі місця.
      • Перед великодніми святами низка міст посилює карантинні обмеження, щоб уникнути масових скупчень людей і поширення коронавірусу. Де і що заборонили – читайте тут (стаття постійно оновлюється).
      • На в'їздах до Києва звузили дороги та запрацювали блокпости, де водіям та пасажирам мірятимуть температуру. У кого буде підвищена температура – робитимуть тести на коронавірус. Через це вже утворилися великі затори.
      • У Києві можуть закрити на карантин Іонинський монастир, де виявили кілька випадків COVID-19. Тим часом у Києво-Печерській лаврі вже 130 інфікованих. 
      • У Київській міській клінічній лікарні №6 коронавірусом захворіли 15 лікарів. Усі вони на амбулаторному лікуванні. Інформація, що заклад закрили на карантин – фейк, однак лікарня більше не прийматиме нових пацієнтів.
      • На Буковині священник не повірив, що хворий на COVID-19, і збирався служити в церкві. ПЛР-тест показав у нього позитивний результат. Однак ОДА вдалось із ним домовитись.
      • У Маріуполі попри суворий карантин люди прийшли "штурмувати" магазин, який пообіцяв на відкриття шалені знижки. На свято прийшло близько 200 людей, вони абсолютно не дотримувались дистанції.

      Важливо Чи продовжать карантин до травня: прогнози експертів


      При яких температурах коронавірус найактивніший / Інфографіка 24 каналу

      Новини про коронавірус у світі за 16 квітня

      Головне про коронавірус у світі

      • У світі підтверджено 2 102 630 випадків COVID-19. 136 116 людей померли від коронавірусу, 525 435 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (644 806), Іспанія (182 816), Італія (165 155), Франція (147 863) та Німеччина (135 230).
      • Дональд Трамп десь побачив "суттєві ознаки прогресу" у ситуації з поширенням коронавірусу в країні. Він вважає, що США пройшли пік епідемії і можна послаблювати обмеження. При цьому офіційна статистика не показує зниження динаміки: за минулу добу було близько 30 000 нових випадків COVID-19 та майже 2 500 смертей. Тим часом лояльне до Трампа видання Fox News поширило інформацію від "джерел" нібито коронавірус створили в Уханській лабораторії.
      • На COVID-19 може бути хвора третина медсестер в Іспанії. Це приблизно 70 тисяч медиків.


      Шедевр у ванній Бенксі / Фото: instagram.com/banksy

      Дослідження коронавірусу

      • Лікарі помітили новий симптом коронавірусу – висип на ногах. Переважно він трапляється у дітей та підлітків. Особливо багато повідомлень з італійських і іспанських лікарень.
      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Здоров'я Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19
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