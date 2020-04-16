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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Ще одне масове інфікування коронавірусом на атомному авіаносці – цього разу у Франції

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      Атомний авіаносець Франції "Шарль де Голль" / French Navy

      Понад третина моряків та військовослужбовців на французькому атомному авіаносці "Шарль де Голль" – інфіковані коронавірусом. Мовиться про майже 700 людей.

      Про це розповіли 15 квітня в ефірі французького телеканалу BFMTV. Журналісти посилалися на документ міністерства оборони Франції.

      До слова У Франції: карантин продовжили до 11 травня

      "До вечора 14 квітня аналізи зробили 1767 моряків, 668 тестів дали позитивний результат", – наводить телеканал витяг із документа.

      Зауважимо, ще тиждень тому французька влада повідомила, що авіаносець терміново повертається з місії на військово-морську базу в Тулоні – саме через прояви у моряків симптомів, характерних для COVID-19

      Спалах COVID-19 нещодавно зафіксували й на американському атомному авіаносці "Теодор Рузвельт". Там захворіли 10% екіпажу – 550 людей. Інцидент вже призвів до звільнення капітана судна й відставки виконувача обов'язків міністра ВМС США.

      Що відомо про авіаносець "Шарль де Голль"?Charles de Gaulle (R91) – атомний ударний авіаносець і флагман військово-морських сил Франції, перший французький атомний надводний корабель.

      На воду корабель спустили у 1994 році, назвали його на честь генерала та президента Франції Шарля де Голля.

      Судно має 262 метри у довжину, здатне нести 40 літаків та озброєне зенітними ракетами "Астер" і "Містраль". Екіпаж – приблизно 2 тисячі людей.


      Екіпаж судна Charles de Gaulle в масках через загрозу коронавірусу / Фото French Navy

      Коронавірус у Франції станом на 16 квітня зафіксували у 147 тисяч людей, 17 тисяч вже померли від наслідків хвороби. Понад 30 тисяч інфікованих вже одужали. 

       

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Водний транспорт Новини Франції Коронавірус COVID-19 Здоров'я
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