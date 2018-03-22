Корпоративный мессенджер разрешил руководителям читать переписку подчиненных

После обновления корпоративный мессенджер Slack позволяет администраторам экспортировать все данные, включая частные разговоры. При этом авторам сообщений об этом не будут сообщать.

Об этом сообщает The Next Web.

Издание пишет, что эта функция была доступна и раньше, однако она использовала сообщения для пользователей, поэтому они знали, что их переписку могут прочитать.

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При этом уже после обновления пользователи не узнают об использовании этой функции. Новая услуга позволит администраторам автоматически загружать все данные из общедоступного рабочего пространства, а также частных каналов и личных чатов.

Эта функция доступна клиентам программы Slack's Plus и Enterprise Grid. Даже если организация использует бесплатный или стандартный план, администраторы могут запросить доступ к инструменту экспорта данных, предоставив Slack требование в соответствии с законодательством.

Кстати, вы можете проверить, есть ли ваша команда в одном из этих планов, перейдя по ссылке и прокрутить страницу вниз.

Что такое Slack? Программу запустили в августе 2013 года, публичный релиз состоялся 12 февраля 2014. В первый день тестирования зарегистрировались 8 тысяч компаний. Slack стал самым быстрорастущим бизнес-приложением в истории.