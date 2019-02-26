Коррупционный скандал с "Укроборонпромом": активисты приехали под дом сына Гладковского

Активисты забросали петардами дом сына первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского. Последнего подозревают в участии в масштабных коррупционных схемах, связанных с продажей контрабандных и некачественных запчастей "Укроборонпрому".

Активисты даже устроили мини-инсталляцию под домом Гладковского-младшего. Разлили красную краску, которая, очевидно, символизирует кровь украинских защитников, которые воюют на Донбассе, засыпали ее деньгами и подожгли. После этого запустили "праздничный" фейерверк.

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В доме также разбили окна камнями.

На место происшествия прибыла полиция, но обошлось без столкновений.

Коротко о шуме вокруг "Укроборнпрома": расследователи программы "Наши деньги" собрали доказательства многолетней схемы вымывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. В этой схеме – друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковский. Его 22-летний сын Игорь – один из основных фигурантов распила. Друг Игоря Гладковского Виталий Жуков, "оформляет документы, заносит откаты". Жуков три года проработал в концерне, был даже помощником директора. В 2014 году он увольняется из государственного сектора и переходит в частный. Среди организаторов – глава государственного оборонного концерна Павел Букин и "специалист по контрабанде" Андрей Рогоза. Андрей Рогоза – еще до рождения трио с Жуковым и Гладковским – зарабатывал на сомнительных оборонных контрактах. Откаты от группы получали руководители десятков заводов концерна. В правоохранительных органах у этой группировки был вообще абонемент на неприкосновенность.

Центральной фирмой их масштабного "бизнеса" стала компания "Оптимумспецдеталь" ( "Оптима") – фирма-прокладка, которая получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.

Бизнес заключался в том, чтобы с согласия государственного оборонного концерна втридорога продавать заводам этого самого концерна контрабандные запчасти к военной технике, в частности из России. Зачастую продавали такие некачественные запчасти, которые целесообразнее назвать металлоломом.

Полный выпуск расследования читайте здесь: Отмывали баснословные суммы за "металлолом" с РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"

Расследование масштабных сделок с участием "Укроборонпрома": видео