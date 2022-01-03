Однако такой жесткий авторитарный режим, который сложился в России вынуждает проводить настоящие репрессии внутри страны. Ведь в случае сильной внутренней турбулентности конец путинизма настанет очень быстро.

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Январь 2021 года – начало протестов в России

В Москве и еще ряде российских городов в январе 2021 года начались массовые протесты. Именно они стали показателем того, на что готов Путин ради сохранения своей власти.

Кремль привык решать свои проблемы силой не только против цивилизованного мира, нарушая территориальную целостность соседних стран. Путин также силой расправляется и с личными врагами и критиками внутри страны.

В России организованы целые отряды внутри спецслужб, специально для политических убийств.

Одной из таких целей кремлевского режима стал главный критик Владимира Путина – российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Он годами вел в России свою, как считают в Кремле, подрывную деятельность:

боролся с коррупцией во власти;

выпускал расследования против российских чиновников;

пытался баллотироваться в меры Москвы, а позже – в президенты России.

Конечно, в Кремле это долго терпеть не могли. В конце 2020 года Навального пытались отравить боевым ядом "Новичок". Оппозиционер попал на лечение в немецкую клинику "Шарите" и ему удалось выжить.

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17 января 2021 года Алексей Навальный вернулся в Россию. Власти заранее организовывают его арест в аэропорту. Более того, самолет, в котором и летел Навальный даже менял свой курс.

Изначально он должен был приземлиться в московском аэропорту "Домодедово". Но так как туда сразу начали съезжаться журналисты и правозащитники, российские спецслужбы заставили пилота сменить место посадки на аэропорт "Шереметьево".

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Уже на паспортном контроле Алексея Навального задержали и доставили в отделение полиции. И вот прямо в этом самом отделении и прошел так называемый суд, где политика приговорили к 30 суткам ареста.

Начиная с 23 января во многих городах по всей России прошли массовые акции протеста. Российские оппозиционные СМИ освещали демонстрации и показывали кадры жесткого разгона протестующих. В результате митингов сотни человек задержали.

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СМИ назвали это самым массовым протестом в современной истории России. Но мирная демонстрация не впечатлила российский ОМОН, а потому и протест в России продлился недолго.

Подавление протестов порождает у российской верхушки непреодолимое желание навсегда покончить со всеми недовольными путинской властью. Репрессивный аппарат запустился на полную мощность.

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Против десятков задержанных во время демонстраций открыли уголовные дела, а самому Навальному пригрозили реальным сроком по статье о надуманном мошенничестве.

Навальный в СИЗО

Конец января 2021 года – Навальный в СИЗО, а путинский режим достал из пыльного сундука старые заезженные обвинения против Навального. Цель – засадить оппозиционера в тюрьму. Причем надолго.

Первое дело касалось еще 2014 года. Тогда Алексея Навального и его брата Олега признали виновными по делу о мошенничестве и легализации преступных средств.

Якобы они убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт, после чего та понесла убытки, а Навальные наоборот заработали.

Алексея Навального тогда приговорили к 3,5 годам условного срока, а его брата Олега к 3,5 года реального заключения.

Уже в 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым и политически мотивированным. За это Кремль даже выплачивал Навальным компенсацию. Навальные обвинения отрицали и называли это дело чисто политической расправой.

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Но это не мешало Путину снова использовать историю 7-летней давности как предлог, чтобы упрятать Навального за решетку.

2 февраля 2021 года – Алексея Навального засудили и приговорили к 3,5 годам заключения. США, Канада, Великобритания и Евросоюз призвали немедленно освободить оппозиционера.

Кремль все эти заявления проигнорировал. И это очевидно, ведь 1 июня 2020 года Россия проголосовала за внесение поправок в Конституцию.

Голосовали россияне тогда буквально где угодно: на пеньках, в багажниках машин и лавочках у подъезда. И в такой ситуации говорить о масштабах фальсификаций просто бессмысленно.

Конечно, основной поправкой стало обнуление сроков Владимира Путина. Но в ситуации с Навальным сыграла другая поправка, которая делает российские суды выше судов международных. Потому и решение ЕСПЧ от 2017 года в деле против Навального Кремль теперь может попросту игнорировать.

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12 марта 2021 года – адвокаты Навального сообщили, что его тайно увезли из СИЗО в неизвестном направлении. Позднее стало известно, что его уже привезли в исправительную колонию в российском Покрове. Позже, 15 марта, в своих соцсетях это подтвердил и сам Навальный.

25 марта, находясь в самой колонии, Навальный жаловался на боли в спине, но российский режим это проигнорировал и даже не допустил к нему нормальных врачей. Понимая, что Кремль ни на какие уступки не пойдет, 31 марта 2021 года Навальный объявил голодовку.

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Сторонники Навального из Фонда борьбы с коррупцией призывали людей выйти на протест. 21 апреля тысячи людей вышли на демонстрации в Москве и Санкт-Петербурге. Протестующие требовали допустить к Навальному врачей.

Но большую роль здесь сыграл Запад. Там точно также призвали позаботиться состоянием здоровья заключенного политика. США даже пригрозили России санкциями, если Навальный умрет в тюрьме.

В итоге медиков к нему все таки допустили и после медосмотра, уже 23 апреля, Навальный объявил о прекращении своей голодовки.

Конец ФБК

Конец апреля 2021 года – глобальной мишенью для Кремля стал Фонд борьбы с коррупцией Навального. Путин понял, что они привлекают слишком много внимания к тому, чьё имя нельзя называть.

При этом деятельность ФБК вовлекает в это и Западные страны, а такого вмешательства в Кремле точно не могут терпеть.

Вскоре должны были пройти выборы в Государственную Думу, где российская власть планировала точно такие же масштабные фальсификации, как и на голосовании за поправки. А потому лишнее внимание им точно не нужно.

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9 июня 2021 года в российском политикуме появилось новое определение для всех неугодных Путину – "экстремистская организация". Именно такой признали ФБК.

Это означало полный запрет деятельности Фонда и ликвидацию всех его штабов в России. Следом за ФБК "экстремистами" объявили штабы Навального, через которые он вел уже политическую деятельность.

Многие сторонники Навального покинули Россию, опасаясь уголовного преследования. Ведь чем бы они в этих организациях не занимались, согласно решению суда – это теперь является экстремистской деятельностью.

Некоторые активисты, которые все же остались в России, в итоге получили реальные тюремные сроки.

После того, как организации Навального полностью разрушили, общество молчит, а значит Кремль не ощущает никакого противодействия.

Закон об "иностранных агентах"

Начался новый виток репрессий. Российские власти перешли в наступление против журналистов и правозащитников. Ведь те могли помешать властям на выборах в Госдуму, а потому "стоило их устранить заранее".

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Но просто так арестовать и пересажать журналистов сложнее. Ведь, например, "Радио Свобода" принадлежит и управляются гражданами западных стран, а это уже рыбка покрупнее. Даже для Путина. Назвать их "экстремистами" значит накликать на себя еще больший гнев Запада.

И здесь в обиход россиян вошло еще одно определение – "иностранные агенты". Кремль начал насаждать настоящую шпиономанию.

В конце лета 2021 года появился закон об "иностранных агентах и нежелательных организациях". Он стал настоящим оружием репрессий в руках Кремля, которым он расправляется с неугодными СМИ.

Сам по себе закон об иноагентах не подразумевает никакой уголовной или административной ответственности. Вместо этого статус иностранного агента существенно усложняет работу и финансирование СМИ, которое таким признали. В некоторых случаях, медиаресурс просто закрывают.

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Список иностранных агентов Кремль пополняет чуть ли не каждую неделю и чаще всего по абсолютно надуманным причинам. На ноябрь 2021 года, в список иноагентов попали уже 97 СМИ, среди которых?

"Радио Свобода";

телеканал "Дождь";

"Медуза";

"Инсайдер" (да, тот самый, который доказал, что за отравлением Навального стоит ФСБ).

И снова никакого сопротивления российской общественности.

Аппетиты Кремля возрастали и незамеченными не остаются даже правозащитные организации. Их Кремль активно начал объявлять нежелательными, причем даже тех, кто помогал жертвам домашнего насилия или же просто нищим россиянам.

Многих активистов стали преследовать по закону, а сами организации, такие как "Союз врачей" или "Свободная Россия" Михаила Ходорковского практически полностью разрушили.

17 сентября 2021 года – выборы в Госдуму

Россия провела выборы в Госдуму 17 сентября 2021 года. И к этому процессу Кремль подошел основательно – вся оппозиция изгнана из страны или за решеткой, деятельность неугодных СМИ ограничена, а правозащитные организации уничтожены.

В канун выборов власти России запретили также иностранных и независимых наблюдателей. Теперь никто не мог помешать Кремлю вбрасывать в урны нужные бюллетени.



Сторонники Навального опубликовали списки "Умного голосования" / Фото PhotoXPress

Последние попытки повлиять на результат совершили сторонники Навального, действуя теперь из-за границы. Они опубликовали списки "Умного голосования".

Это такая система, которая определяет, кто из кандидатов от других партий, кроме членов путинской "Единой России", имеет реальный шанс победить на выборах и призывают людей голосовать за этого кандидата.

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"Умное голосование" неоднократно подвергалось критике. Ведь в путинской России разделение на партии чисто условное, и на самом деле мало значения имеет, кто попадет в Думу – кандидат от "Единой России" или от "Коммунистической партии".

Ведь так или иначе, каждый депутат остается лояльным к Владимиру Путину, а все решения в Госдуме принимаются единогласно. Именно поэтому Кремль не слишком сопротивлялся "Умному голосованию", а ограничился лишь претензиями через своих ручных депутатов.

19 сентября 2021 года выборы в Государственную Думу России состоялись. Да, шли они целых 3 дня. Такую систему выборов в несколько дней решили использовать, чтобы было больше времени на фальсификации.

Ни для кого не стало неожиданностью, что путинская партия "Единая Россия" получила большинство голосов на этих выборах – аж 54%. На втором месте коммунисты с 13% голосов, а следом – партия Жириновского ЛДПР, которая получила также 13% голосов.

Украина не приняла выборы в Госдуму

22 сентября 2021 года Верховная Рада Украины провела голосование, после которого Украина открыто заявила: новый состав Государственной Думы – не легитимен.

Не принял Киев выборы из-за того, что Кремль проводил своё голосования в оккупированном Крыму и чтобы еще лучше закрепить результат своей партии – возил в Ростов жителей ОРДЛО, которые до этого получили российские паспорта.

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После такого "успеха" Кремль полностью зацементировал свою власть на ближайшие годы. Ведь действующей оппозиции в стране не осталось, народ демотивирован и никаких протестов в ближайшее время не предвидится. При этом период выборов успешно пройден.

Конечно, беглая российская оппозиция продолжает рассказывать, что их борьба из-за рубежа станет только жестче. Однако репрессивная машина Кремля, модели 2021 года, не позволяет появиться даже намеку на какое-либо противостояние.

Следующим этапом такой турбулентности для Кремля и Владимира Путина могут стать президентские выборы, которые назначены на 2024 год.

Однако учитывая с какими темпами в России подавляют любое инакомыслие, складывается впечатление, что к тому времени вся территория России превратиться в один большой концлагерь.