На крестном ходе в Киеве верующим выдавали деньги: видео

27 июля верующие Московского патриархата прошлись маршем, приуроченным 1030 годовщине крещения Руси. Полиция насчитала 20 тысяч человек. В самой же церкви заявили, что верующих было в десять раз больше. За молебном и провокациями сегодня следили наши журналисты.

Периодически в толпе встречались люди с портретами российского императора Николая II. А кое-где и фотография путинского собрата патриарха Кирилла. Некоторые же в молитвах использовал риторику "русского мира".

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Дальше больше – одна из участниц шествия разворачивает российский триколор через дорогу от здания Кабмина. Правда, женщину окрестили провокатором даже собратья по русской церкви.





Серьезных нарушений, или задержаний полиция не зафиксировала. А вот журналисты зафиксировали на видео выдачу денег верующим.

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Шествие охраняли тщательно: 5 тысяч копов вывели на улицы, Нацгвардию, "полицию диалога". Журналистов обязали чуть не отпечатки пальцев сдавать, аккредитируясь на событие. СМИ выдавали бейджики с печатями Московского патриархата, при этом делали это в Киево-Печерской лавре.