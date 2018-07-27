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На крестном ходе в Киеве верующим выдавали деньги: видео

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27 июля верующие Московского патриархата прошлись маршем, приуроченным 1030 годовщине крещения Руси. Полиция насчитала 20 тысяч человек. В самой же церкви заявили, что верующих было в десять раз больше. За молебном и провокациями сегодня следили наши журналисты.

Периодически в толпе встречались люди с портретами российского императора Николая II. А кое-где и фотография путинского собрата патриарха Кирилла. Некоторые же в молитвах использовал риторику "русского мира".

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Дальше больше – одна из участниц шествия разворачивает российский триколор через дорогу от здания Кабмина. Правда, женщину окрестили провокатором даже собратья по русской церкви.

Хресна хода церква київ

Серьезных нарушений, или задержаний полиция не зафиксировала. А вот журналисты зафиксировали на видео выдачу денег верующим.

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Шествие охраняли тщательно: 5 тысяч копов вывели на улицы, Нацгвардию, "полицию диалога". Журналистов обязали чуть не отпечатки пальцев сдавать, аккредитируясь на событие. СМИ выдавали бейджики с печатями Московского патриархата, при этом делали это в Киево-Печерской лавре.

Автор: Эдуард Крижановский, Анастасия Крымова, Егор Скорина, Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Новости Киева УПЦ КП УПЦ МП религия Годовщина Крещения Руси Крестный ход
Источник: 24 канал
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