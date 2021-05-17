В Покровском районе Кривого Рога из окна 5 этажа выпал 4 летний ребенок. В это время мать была дома, однако отвернулась и мальчик успел открыть окно. СМИ пишут, что пострадавшего госпитализировали в бессознательном состоянии.

Об этом происшествии рассказали в комментарии 24 каналу в полиции Кривого Рога. К правоохранителям по инциденту обратились 15 мая примерно в 9 часов вечера.

К теме В детсаду Запорожья 4-летний ребенок выпал из окна и травмировался

Подробнее об этом инциденте

Мальчик 2016 года рождения выпал из окна многоэтажки на улице Сержанта Рзянкина.

Когда это случилось, его мать была на кухне и не последовала за ребенком.

В полиции говорят, что семья ребенка хорошая и никогда не попадала в их поле зрения.

Поэтому, вероятно, это трагическое стечение обстоятельств.

По состоянию на 17 апреля мальчика уже прооперировали.

Полиция открыла производство по статье о злостном неисполнении родительских обязанностей.

Если мать признают виновной, ей грозит от 2 до 5 лет тюрьмы или условного заключения

Какие травмы были у ребенка

Издание 34.ua пишет, что мальчик выпал из окна примерно в 8 часов вечера. В момент госпитализации он был без сознания.

Малыша госпитализировали в восьмую городскую больницу с многочисленными травмами. Медики диагностировали ушиб грудной клетки, ссадины на спине и ягодицах. Кроме этого было подозрение на перелом позвоночника и ушиб головного мозга.

Обратите внимание! Утром 10 апреля во Львове из окна 8 этажа выпал 2-летний ребенок. Трагедия произошла на улице Шевченко в Шевченковском районе Львова. Впоследствии полиция задержала его мать. Оказалось, что женщина в момент трагедии спала пьяной.