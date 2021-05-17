Из окна 5 этажа выпал 4-летний мальчик: в Кривом Роге произошла трагическая история
В Покровском районе Кривого Рога из окна 5 этажа выпал 4 летний ребенок. В это время мать была дома, однако отвернулась и мальчик успел открыть окно. СМИ пишут, что пострадавшего госпитализировали в бессознательном состоянии.
Источник:24 канал
Об этом происшествии рассказали в комментарии 24 каналу в полиции Кривого Рога. К правоохранителям по инциденту обратились 15 мая примерно в 9 часов вечера.
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Подробнее об этом инциденте
- Мальчик 2016 года рождения выпал из окна многоэтажки на улице Сержанта Рзянкина.
- Когда это случилось, его мать была на кухне и не последовала за ребенком.
- В полиции говорят, что семья ребенка хорошая и никогда не попадала в их поле зрения.
- Поэтому, вероятно, это трагическое стечение обстоятельств.
- По состоянию на 17 апреля мальчика уже прооперировали.
- Полиция открыла производство по статье о злостном неисполнении родительских обязанностей.
- Если мать признают виновной, ей грозит от 2 до 5 лет тюрьмы или условного заключения
Какие травмы были у ребенка
Издание 34.ua пишет, что мальчик выпал из окна примерно в 8 часов вечера. В момент госпитализации он был без сознания.
Малыша госпитализировали в восьмую городскую больницу с многочисленными травмами. Медики диагностировали ушиб грудной клетки, ссадины на спине и ягодицах. Кроме этого было подозрение на перелом позвоночника и ушиб головного мозга.
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