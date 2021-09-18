Авария произошла в Кривом Роге, на улице Юбилейной примерно в 22:00 17 сентября. Там BMW влетел в остановку возле рынка.
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Поврежденные лавка и авто
В момент аварии на остановке никого не было, поэтому пострадавших удалось избежать. Однако от удара разбилось стекло и пострадала лавка, повреждения также получила припаркованная рядом "Лада".
Неизвестные избили свидетелей ДТП
Очевидцы инцидента окружили водителя, чтобы он не убежал. После этого к ним подошла группа неизвестных и устроила потасовку. В результате одного из свидетелей аварии повалили на землю и избили.
На лице у мужчины образовалась гематома. Медики скорой оказали ему первую помощь на месте инцидента, после чего госпитализировали.
Виновника аварии увезли в участок
Выяснилось, что 27-летний водитель легковушки был трезвым, его доставили в отделение полиции для дачи показаний. Люди, которые находились в BMW, сняли с машины номера.
Предварительно, автомобилист пытался выполнить дрифт, но не справился с управлением и врезался в остановку.
В Кривом Роге водитель авто врезался в остановку: Фото "Первого городского"