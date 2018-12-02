Крупнейшие компании Европы будут соревноваться за постройку мусороперерабатывающего комплекса

Пять крупнейших компаний Евросоюза будут соревноваться за право строительства мусороперерабатывающего комплекса во Львове – финальное решение будет известно через два месяца. В Украине львовский комплекс должен стать первым подобным. К слову, в Польше – 150.

Всего вызвалось строить мусороперерабатывающий завод 12 предприятий из 11 стран. Сейчас сформирована пятерка компаний, претендующих на получение права строительства комплекса.

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Это два международных консорциума и компании из Германии, Польши и Греции, каждая из которых является мировым лидером отрасли и имеет десятки реализованных и действующих проектов.

Банк на этом принципиально настаивает – чтобы компании имели практический опыт строительства, а потом и эксплуатации таких объектов. Для банка важен успех. Мы реализуем с EBRD очень много совместных проектов. С ними интересно работать, ведь все процедуры происходят по условиям европейского законодательства, то есть без коррупции. А это очень важно в нашей стране,

- рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

Львовский завод будет работать по европейским технологиям и станет первым таким в Украине. Похожие комплексы уже успешно функционируют в Польше.



Мусороперерабатывающий комплекс в польском городе Жары

Например, мусороперерабатывающий комплекс в польском городе Жары. Сюда привозят отходы из более чем двух десятков сел и городков, а это составляет почти семьдесят тысяч тонн ежегодно. Здесь есть и смешанные отходы, и отсортированные. Прежде всего специальная машина разрывает полиэтиленовые пакеты. Впоследствии мусор движется на обработку – крупногабаритные отходы сразу же исключают из линии. Со временем мусор попадает на первую линию сортировки.

В этой кабине работники разделяют очень большие металлические, деревянные отходы или стекло с металлом. Большое стекло мы сбрасываем непосредственно в контейнер. Зато то, что остается, идет далее на сито и сепараторы,

– пояснил руководитель сортировочного цеха Веслав Залещак.

Большая доля переработки отходов – автоматизированная. Мусор сортируют на несколько фракций – пластик, бумага, стекло. Это – вторсырье, которое можно использовать еще раз.



Руководитель сортировочного цеха завода в Жарах Веслав Залещак

Здесь есть и органические отходы, их превращают в компост. В цехе есть специальные туннели, где отдельно хранят сортированные отходы и смешанные.

Каждый тоннель по заполнению самостоятельно плотно замыкается. А отработанный воздух пропускаем через биофильтры. Это позволяет избежать неприятного запаха извне,

- представитель комплекса Юлиуш Пувьян.

Биофильтры расположены снаружи комплекса, содержимое фильтра обычно меняют раз в три года. Такие же технологии при строительстве завода планирует использовать и Львов.

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Комплекс по переработке отходов функционирует неподалеку Жаров уже три года. Сначала, говорят в горсовете, люди из окрестных сел боялись вони, чрезмерного движения транспорта и даже эпидемий. После нескольких лет функционирования заведения эти опасения не оправдались. Да, порой там действительно интенсивное движение, возможно, бывают время от времени какие-то осложнения. Но они очень маленькие и не влияют на обитателей вблизи. К тому же, любой из них может посетить завод и развеять свои сомнения.