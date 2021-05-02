В Балаклейском районе на Харьковщине загорелся цех пилорамы. Это случилось ночью 2 мая. Туда прибыли 4 отряда спасателей, однако огонь не могли погасить до утра.

Во время пожара погиб мужчина, которому было примерно 50 лет (родился в 1971 году). Это случилось в поселке городского типа Андреевка на улице Заводская, 44.

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К пожарным обратились примерно в 2 часа ночи. К их приезду пламя охватило площадь примерно 400 квадратных метров.



Начало тушения масштабного пожара пилорамы / Фото ГСЧС Харьковщины

Огонь почти полностью уничтожил помещение цеха. Все деревянные изделия и отходы древесины там сгорели до тла.



Рассвет на пожаре пилорамы в Андреевке / Фото ГСЧС Харьковщины

На место прибыли 3 отделения спасателей на автоцистернах, а также одно отделение местных пожарных поселка.



Мчс полностью потушили пожар на пилораме / Фото ГСЧС Харьковщины

Пожарным удалось локализовали пожар в 04:09. Однако полностью ее погасили только в 09:00.

Поселок городского типа Андреевка, где случился пожар / Карта google

Обратите внимание! В Рубежном, что на Луганщине, 22 апреля случился пожар в воинской части. Там произошло возгорание автомобиля, а впоследствии огонь быстро перекинулся на 4 бензовоза. В результате пожара пострадал военнослужащий ВСУ.