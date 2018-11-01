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      Крушение самолета в Индонезии: спасатели нашли "черный ящик"

      92 Читати новину українською
      Крушение самолета в Индонезии: спасатели нашли "черный ящик"
      Крушение самолета в Индонезии: спасатели нашли "черный ящик" / Фото из социальных сетей

      Вскоре индонезийские спасатели могут назвать причину катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Все потому, что 31 октября им удалось засечь сигнал, который, как предполагается, исходит от "черного ящика" самолета, упавшего в море.

      Об этом сообщает Euronews.

      Эту информацию проверяют водолазы. Поиски ведутся на глубине до 40 метров.

      Смотрите также: Катастрофа Boeing 737 в Индонезии: появилось видео с самолетом и пассажирами перед вылетом

      Согласно показаниям наших датчиков, обнаружен объект и является "черным ящиком". Но поднять его со дна мешает слишком быстрое течение,
      – заявил главнокомандующий вооруженных сил Индонезии Хади Тчахджанто.

      Участникам поисково-спасательной операции удалось обнаружить на морском дне три большие объекты. Скорее всего, это части корпуса самолета.

      Напомним, 29 октября потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 компании Lion Air: он упал в море близ западного побережья острова Ява. Самолет совершал рейс из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Воздушное судно исчезло с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. На борту находились 189 человек, из которых 8 членов экипажа. В катастрофе самолета в Индонезии не выжил никто.

      Смотрите видео о крушении самолета Boeing 737 в Индонезии:

      КРУШЕНИЕ САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ: ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
      Теги: Жертвы авиация Индонезия Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии Катастрофа
      Источник: 24 Канал
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