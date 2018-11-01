Крушение самолета в Индонезии: спасатели нашли "черный ящик"

Вскоре индонезийские спасатели могут назвать причину катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Все потому, что 31 октября им удалось засечь сигнал, который, как предполагается, исходит от "черного ящика" самолета, упавшего в море.

Об этом сообщает Euronews.

Эту информацию проверяют водолазы. Поиски ведутся на глубине до 40 метров.

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Согласно показаниям наших датчиков, обнаружен объект и является "черным ящиком". Но поднять его со дна мешает слишком быстрое течение,

– заявил главнокомандующий вооруженных сил Индонезии Хади Тчахджанто.

Участникам поисково-спасательной операции удалось обнаружить на морском дне три большие объекты. Скорее всего, это части корпуса самолета.

The BARSANAS confirmed to retrieve the blackbox of #JT610 from the sea after 4 days of searching. This recovery will help explain why the plane plunged into the sea just 13 minutes after takeoff and killed 189 people on board. pic.twitter.com/smj3O4zzik — Binh Le (@LeoBinh81) 1 ноября 2018 г.

Напомним, 29 октября потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 компании Lion Air: он упал в море близ западного побережья острова Ява. Самолет совершал рейс из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Воздушное судно исчезло с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. На борту находились 189 человек, из которых 8 членов экипажа. В катастрофе самолета в Индонезии не выжил никто.

Смотрите видео о крушении самолета Boeing 737 в Индонезии: