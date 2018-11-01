Катастрофа літака в Індонезії: рятувальники знайшли "чорну скриньку"

Невдовзі індонезійські рятувальники можуть назвати причину катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air. Усе тому, що 31 жовтня їм вдалося засікти сигнал, який, як передбачається, виходить від "чорної скриньки" літака, що впав у море.

Про це повідомляє Euronews.

Цю інформацію перевіряють водолази. Пошуки ведуться на глибині до 40 метрів.

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Згідно зі свідченнями наших датчиків, виявлений об'єкт і є "чорною скринькою". Але підняти його з дна заважає занадто швидка течія,

– заявив головнокомандувач збройних сил Індонезії Хаді Тчахджанто.

Учасникам пошуково-рятувальної операції також вдалося виявити на морському дні три великі об'єкти. Швидше за все, це частини корпусу літака.

The BARSANAS confirmed to retrieve the blackbox of #JT610 from the sea after 4 days of searching. This recovery will help explain why the plane plunged into the sea just 13 minutes after takeoff and killed 189 people on board. pic.twitter.com/smj3O4zzik — Binh Le (@LeoBinh81) 1 ноября 2018 г.

Нагадаємо, 29 жовтня зазнав катастрофи пасажирський літак Boeing 737 компанії Lion Air: він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. Літак здійснював рейс зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. У катастрофі літака в Індонезії не вижив ніхто.

Дивіться відео про катастрофу літака Boeing 737 в Індонезії: