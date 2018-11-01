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      Катастрофа літака в Індонезії: рятувальники знайшли "чорну скриньку"

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      Катастрофа літака в Індонезії: рятувальники знайшли "чорну скриньку"
      Катастрофа літака в Індонезії: рятувальники знайшли "чорну скриньку" / Фото з соціальних мереж

      Невдовзі індонезійські рятувальники можуть назвати причину катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air. Усе тому, що 31 жовтня їм вдалося засікти сигнал, який, як передбачається, виходить від "чорної скриньки" літака, що впав у море.

      Про це повідомляє Euronews.

      Цю інформацію перевіряють водолази. Пошуки ведуться на глибині до 40 метрів.

      Дивіться також: Катастрофа Boeing 737 в Індонезії: з'явилося відео з літаком і пасажирами перед вильотом

      Згідно зі свідченнями наших датчиків, виявлений об'єкт і є "чорною скринькою". Але підняти його з дна заважає занадто швидка течія,
      – заявив головнокомандувач збройних сил Індонезії Хаді Тчахджанто.

      Учасникам пошуково-рятувальної операції також вдалося виявити на морському дні три великі об'єкти. Швидше за все, це частини корпусу літака.

      Нагадаємо, 29 жовтня зазнав катастрофи пасажирський літак Boeing 737 компанії Lion Air: він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. Літак здійснював рейс зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. У катастрофі літака в Індонезії не вижив ніхто.

      Дивіться відео про катастрофу літака Boeing 737 в Індонезії:

      Катастрофа літака Boeing 737 в індонезії: останні події
      Теги: Катастрофа Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії Індонезія авіація Жертви
      Джерело: 24 Канал
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