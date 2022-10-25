Крым может забыть о воде: Данилов рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭС
25 октября 2022 , 17:35Читати новину українською
Источник:Sky News
Оккупированный Крым может остаться без воды на многие годы. Это возможно при подрыве захватчиками Каховской ГЭС.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов. Кстати, сейчас россияне бросают фейки о попытке Украины взорвать Каховскую дамбу.
Каковы последствия подрыва Каховской ГЭС
По словам Данилова, в случае подрыва Каховской ГЭС российскими войсками оккупированный Крым останется без водоснабжения на 10 – 15 лет, а может быть, и навсегда.
Если они (оккупанты – 24 канал) ее взорвут, то идея водоснабжения Крыма исчезнет на 10 или 15 лет, а может быть, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им нужен Крым, если они собираются оставить его без воды,
– заявил он.
Что известно об угрозе подрыва Каховской ГЭС
- Командующий оккупационными войсками Сергей Суровикин ранее заявил, что якобы Украина готовит массированный удар по дамбе Каховской ГЭС.
- Впрочем, в американском Институте изучения войны указали на то, что вероятный подрыв выгоден именно России. Аргументы России назвали абсурдными.
- В Оперативном командовании "Юг" отметил, что даже подрыв ГЭС не сможет остановить контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
- Также российский публицист Андрей Пионтковский рассказал, что взрыв дамбы Каховской ГЭС никак не поможет оккупантам в Херсонской области.
- Советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов считает, что Россия действительно может взорвать дамбу на Каховской ГЭС. Надо понимать, что с той стороны – "обезьяна с гранатой", от которой можно ожидать всего чего угодно.
Какая ситуация в Херсонской области
- Напомним, что ВСУ уже удалось освободить значительную часть правобережья Херсонской области. Силы обороны Юга деоккупировали более 90 населенных пунктов Херсонской области.
- Также украинские военные продолжают двигать линию фронта в Херсонской области. Впрочем, захватчики очень крепко "засели" за оборонительным рубежом.
- Кроме того, в Генштабе ВСУ заявляли, что российские войска готовятся обороняться во временно оккупированном Херсоне. Сейчас захватчики готовят город к уличным боям.
- Оккупанты пытаются сконцентрировать все свои силы на левом берегу. Они продолжают эвакуировать свои войска и технику на другую сторону Днепра.
- Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что украинские защитники могут освободить Херсон до конца 2022 года. По его словам, россияне рискуют оказаться в окружении.
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