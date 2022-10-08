"В добрый путь": Укрпочта анонсировала выход марки с Крымским мостом

В Украине субботнее утро началось с хорошей новости. В честь события, которого ждали не один месяц, Укрпочта анонсировала выпуск новой марки.

Как отметил гендиректор Укрпочты, эта марка готовилась давно, однако пока дата ее выпуска не сообщается. Над ней работал художник Юрий Шаповал.

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На марке изображено то, что осталось от Крымского моста

На марке можно увидеть стиральную машинку и вражескую технику, а также наручники на месте Крымского моста, который разрывает полуостров с Россией.

По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом или, точнее, с тем, что от него останется,

– написал Игорь Смилянский.

Тираж марки планируется в размере 7 миллионов, а будут продавать ее за 18 гривен. Номинал – М. Как объяснили в Укрпочте, М, потому что мост.



Новая марка Укрпочты, посвященная Крымскому мосту / Фото Игорь Смелянский

Взрыв на Крымском мосту: что известно

Приблизительно в 6 утра 8 октября на Крымском мосту раздался взрыв. Местные жители утверждают, что это был прилет, а российские власти уверяют, что взорвался грузовик, что привело к возгоранию цистерны с горючим в хвосте грузового поезда.

На взрыв отреагировали не только в Укрпочте. Сеть взорвалась мемами от украинцев, которым утренняя новость очень понравилась.

В то же время россияне начали традиционно ныть в сети. Они отметили, что в настоящее время сухопутного коридора в Крым больше не существует. Более того, они призвали ударить не только по Киеву в ответ, но и по Европе и США.

Также в Крыму – снова паника. Так, россияне штурмуют магазины, из-за чего с полок магазинов исчезли хлебобулочные изделия почти сразу. Также "внезапно" исчезли наличные в банкоматах Симферополя, возле которых сейчас выстроились большие очереди.

Другие известные марки от Укрпочты

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