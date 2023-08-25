Отравление, тюрьма или смерть: что произошло с врагами или соперниками Путина, – WP

Достоверная причина падения самолета и гибели Пригожина пока неизвестна. Интересно, что с некоторыми врагами или соперниками Путина происходили довольно-таки "странные" вещи.

Так, некоторые из врагов Путина, среди которых журналисты и оппозиционные политики, умерли или заболели при подозрительных обстоятельствах после того, как выступили против военного преступника.

Кстати говоря Версия с двойником, месть Путина и что ждет ЧВК "Вагнер": как мир реагирует на смерть Пригожина

Гибель Евгения Пригожина

Что показала экспертиза тела Пригожина, причастен ли Путин и что будет с "вагнерами" – в нашем телеграме

Евгений Пригожин – основатель и главарь ЧВК "Вагнера" – давний союзник Путина, который стал врагом. По всей вероятности, он погиб вместе с членами экипажа и другими пассажирами на борту во время авиакатастрофы 23 августа.

В четверг российский диктатор, похоже, хвалил Пригожина, но официально не подтвердил его смерть.

Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что по предварительным оценкам, скорее всего, предводителя боевиков убили. Между тем, американский генерал Марк Милли подчеркнул, что спецслужбам может понадобиться время, чтобы подтвердить гибель Пригожина.

Почему разбился бизнес-джет "Embraer Legacy 600", пока доподлинно неизвестно. По словам американских чиновников, знакомых с предварительной оценкой, представители разведки США рассматривают возможность того, что самолет упал после взрыва на борту. У Вашингтона пока нет сведений, указывающих, что его сбили ракетой "земля — воздух".

Между тем, Кремль не поспешил развеять подозрения среди элиты страны-террориста, что за авиакатастрофой стоит сам Путин. Заметим, что после провального мятежа, начали возникать предположения, что произойдет с Пригожиным.

Не случайно мир сразу смотрит на Кремль, когда обесславленное бывшее доверенное лицо Путина внезапно буквально падает с неба спустя два месяца после попытки мятежа,

— заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Внезапная болезнь и заключение Алексея Навального

Так называемый "оппозиционер" Алексей Навальный был одним из самых откровенных критиков Кремля. Три года назад он сел на борт самолета в аэропорту Сибири и заболел.

Позже Германия заявила, что имеет "однозначные" доказательства того, что его отравили нервно-паралитическим веществом, похожим на "Новичок". Речь идет о классе химического оружия, разработанного в СССР.

Навального срочно доставили на лечение в Берлин. Он провел 24 дня в реанимации, а через неделю был выписан из стационара.

Его арестовали сразу после возвращения в Россию в январе 2021 года. В августе 2023-го Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима.

Алексей Навальный / AP

Отравление Сергея Скрипаля

В 2018 году бывшего двойного агента, экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его взрослую дочь Юлию нашли на скамейке в парке на юге Англии.

Они выздоровели, но через несколько месяцев 44-летняя британская гражданка Доун Стерджесс скончалась. Ее парень заболел после того, как распилил выброшенный флакон духов, который, как оказалось, содержал яд.

Британские следователи идентифицировали "Новичок", а Bellingcat впервые идентифицировал вероятных исполнителей как двух сотрудников российской военной разведки ГРУ – Александра Мишкина и Анатолия Чепигу.

Скрипаль был высокопоставленным шпионом, заключённым в тюрьму в России в 2006 году после того, как его осудили за передачу имен тайных офицеров российской разведки британской службе внешней разведки MI6. Он был освобожден в результате обмена пленными в 2010-м, с тех пор проживает в Британии.

Сергей Скрипаль / Фото росСМИ

Заключение Владимира Кара-Мурзы

В апреле главного критика Путина Владимира Кара-Мурзу осудили на 25 лет тюрьмы, обвинив в распространении "фейков" о российской армии, участии в деятельности "нежелательной организации" и государственной измене.

Кара-Мурза – давний оппозиционный политик, историк и активист. Он писал статьи для The Washington Post и был одним из немногих критиков Кремля, живших в России, когда оккупанты полномасштабно вторглись в Украину.

Жена, проживающая сейчас в США, говорит, что Кремль отравил ее мужа впервые в 2015 году и еще раз уже в 2017-м. Оба раза Кара-Мурзу госпитализировали. Он был в коме. Тем временем в Кремле свою причастность, конечно же, отрицали.

Владимир Кара-Мурза / Фото из росСМИ

Смертельное отравление Александра Литвиненко

Бывший работник российских спецслужб Александр Литвиненко был в баре элитной лондонской гостиницы, когда его отравили в конце 2006 года. Умирая, он обвинил в своем убийстве Путина.

В 2016 году, десять лет спустя после смерти Литвиненко, британское расследование обнаружило, что он, вероятно, был прав. Тогдашний премьер Дэвид Кэмерон назвал вывод расследования о "спонсируемом государством" убийстве "совершенно ужасным".

Заметим, что в сентябре 2021 года Европейский суд по правам человека признал, что Москва ответственна за убийство Литвиненко.

Александр Литвиненко / росСМИ

Анну Политковскую застрелили на пороге собственной квартиры

Журналист-расследователь Анна Политковская была смертельно застрелена на пороге московской квартиры в 2006 году. Ранее она разозлила Кремль своим освещением "злоупотреблений российских и промосковских чеченских сил, воюющих против чеченских сепаратистов", отметили в WP.

Добавили, что в 2004 году Политковская заболела после того, как выпила чашку чая. Она заявила, что Путин отдал приказ отравить ее, чтоб не дать возможности отчитаться. Журналистка продолжала освещать лидера России и его союзников, невзирая на неоднократные угрозы в ее адрес.

В 2014 году пятеро мужчин были осуждены за ее убийство, хотя никого не обвинили в заказе.

Анна Политковская / росСМИ

Борис Немцов был убит в центре Москвы

Политик и критик Путина Борис Немцов был известнейшим оппозиционным лидером в России. Его застрелили в 2015 году, когда он шел по мосту в центре Москвы. В Кремле причастность к убийству отрицают.

Журналисты отметили, что Немцов являлся выдающейся фигурой в постсоветской российской политике и архитектором поворота страны к капитализму. На момент смерти он работал над репортажем, который, по его словам, бросил вызов линии Кремля и показывал российских солдат, воюющих вместе с пророссийскими силами на Востоке Украины.

Борис Немцов / росСМИ

Важно! Владимир Зеленский уже прокомментировал гибель Пригожина. Глава государства подчеркнул, что Украина не имеет к этому отношения.

"Я думаю, все осознают, кто причастен", – подчеркнул президент.