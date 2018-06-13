Кто из мировых лидеров приедет на открытие ЧМ-2018 в России: у Путина озвучили имена

В Россию для участия в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу приедут лидеры 15 государств мира, а также два "президента" оккупированных Россией грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РБК".

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Пресс-секретарь Путина отметил, что в Москву на открытие ЧМ, которое состоится 14 июня, приедут: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Руанды Поль Кагаме, президент Боливии Эво Моралес, премьер-министр Ливана Саад Харири, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Панамы Хуан Карлос Варела, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мірзйоєв и новоизбранный президент Парагвая Марио Абдо Бенитес.

Кроме того, на открытии будут присутствовать наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Йон Нам.

Также в российской столице открытие футбольного мундиаля посетят и президент Абхазии Рауль Хаджимба и его "коллега" из Южной Осетии Анатолий Бибилов.

В течение месяца приедут и главы других государств для посещения матчей своих команд,

– заявил Песков.

Отметим, что среди всех государств, лидеры которых приедут на открытие, только сборные двух стран, Саудовской Аравии и Панамы будут участвовать в футбольном турнире.

Напомним, о дипломатическом бойкоте чемпионата в России уже заявили вчастности представители власти Великобритании, Австралии, Канады, Исландии, Польши и Финляндии.

К слову, пока в Европе планируют бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России, билеты на матчи ЧМ-2018 приобрели уже около 6 тысяч украинцев.