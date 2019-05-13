Куда украинцы больше всего перечислили денег: ответ Нацбанка

В течении первого квартала 2019 года больше всего денег из Украины поступило в Россию и Грузию. В Украину наибольшую сумму перевели из США и Израиля.

Из Украины в течении первого квартала 2019 года перевели 75 миллионов долларов, то есть 3,24% от общей суммы. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

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Топ-5 стран, в которые больше всего поступило денежных переводов из Украины:

Россия – 33%; Грузия – 10%; Китай – 6%; Азербайджан – 6%; Узбекистан – 4%.

В Украине за этот период поступило 531 миллиона долларов, а это 22,90% от общей суммы переводов.

Сумма денежных переводов из США составляет 18%, а из Израиля – 15%. В пятерку стран также вошли Италия – 9%, Польша – 7% и Россия – 6%.

По данным НБУ, сумма переводов в страну в семь раз превышает сумму, которая отправлена ​​за границу.



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