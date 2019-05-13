Куда украинцы больше всего перечислили денег: ответ Нацбанка
В течении первого квартала 2019 года больше всего денег из Украины поступило в Россию и Грузию. В Украину наибольшую сумму перевели из США и Израиля.
Из Украины в течении первого квартала 2019 года перевели 75 миллионов долларов, то есть 3,24% от общей суммы. Об этом сообщил Национальный банк Украины.
Читайте также: НБУ постепенно отменит все ограничения на валютном рынке
Топ-5 стран, в которые больше всего поступило денежных переводов из Украины:
- Россия – 33%;
- Грузия – 10%;
- Китай – 6%;
- Азербайджан – 6%;
- Узбекистан – 4%.
В Украине за этот период поступило 531 миллиона долларов, а это 22,90% от общей суммы переводов.
Сумма денежных переводов из США составляет 18%, а из Израиля – 15%. В пятерку стран также вошли Италия – 9%, Польша – 7% и Россия – 6%.
По данным НБУ, сумма переводов в страну в семь раз превышает сумму, которая отправлена за границу.
Система перевода средств