09:47
13 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ДЕНЬ МАТЕРИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Пенной Сталин. Стрельба депутата в РФ
      Вєсті Кремля
      19:31, 11 мая
      Вести.UA. Жир: Вакарчук и Верховная эстРада. Как Зеленскому поймать Ляшко
      Вєсті.UA
      18:35, 11 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ДЕНЬ МАТЕРИ

      Куда украинцы больше всего перечислили денег: ответ Нацбанка

      91 Читати новину українською
      Куда украинцы больше всего перечислили денег
      Куда украинцы больше всего перечислили денег / Фото из открытых источников

      В течении первого квартала 2019 года больше всего денег из Украины поступило в Россию и Грузию. В Украину наибольшую сумму перевели из США и Израиля.

      Из Украины в течении первого квартала 2019 года перевели 75 миллионов долларов, то есть 3,24% от общей суммы. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

      Читайте также: НБУ постепенно отменит все ограничения на валютном рынке

      Топ-5 стран, в которые больше всего поступило денежных переводов из Украины:

      1. Россия – 33%;
      2. Грузия – 10%;
      3. Китай – 6%;
      4. Азербайджан – 6%;
      5. Узбекистан – 4%.

      В Украине за этот период поступило 531 миллиона долларов, а это 22,90% от общей суммы переводов.

      Сумма денежных переводов из США составляет 18%, а из Израиля – 15%. В пятерку стран также вошли Италия – 9%, Польша – 7% и Россия – 6%.

      По данным НБУ, сумма переводов в страну в семь раз превышает сумму, которая отправлена ​​за границу.

      нацбанк
      Система перевода средств

      blog_ava
      Прогноз погоды на 13 мая: по всей Украине пройдут грозы
      сегодня
      372
      Теги: Новости Украины Новости России Деньги НБУ Новости Израиля Новости США Финансы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      сегодня , 08:40 Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      Сергій Стельмах 325
      Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      12 мая , 22:00 Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1761
      Самые смешные мемы недели: снег в мае, падение Путина и кофе в Вестеросе
      12 мая , 20:00 Самые смешные мемы недели: снег в мае, падение Путина и кофе в Вестеросе
      490
      Слезы по событиям Второй мировой – галимое вранье
      12 мая , 19:05 Слезы по событиям Второй мировой – галимое вранье
      Аркадий Бабченко 2561
      Как стать генералом СБУ "по версии" Порошенко
      12 мая , 16:02 Как стать генералом СБУ "по версии" Порошенко
      Юрій Бутусов 3663
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Брата Ани Лорак заподозрили в махинациях: мужчина зарабатывает немалые деньги на армии Украины
       21 сентября 2018 , 13:22
      Неизвестные расстреляли машину заместителя министра образования
       25 августа 2015 , 20:16
      В гараже у бабушки застоялся Lamborghini Countach
       13 августа 2018 , 12:22
      В Германии массово отказываются от дизельных Volkswagen и Audi
       24 сентября 2018 , 10:25
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук