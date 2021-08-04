По словам правоохранителей, ужасный инцидент произошел вечером 3 августа возле станции, расположенной в курортном поселке Затока Одесской области.

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Поезд отрезал мужчине голову

По словам машиниста, он увидел, как мужчина лег на рельсы, подал ему сигнал и начал тормозить. Однако, к сожалению, остановить вовремя транспорт ему не удалось.

В телеграм-канале "Одесса INFO" сообщили, что в результате электричка отрезала мужчине голову.

Информацию о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований с пометкой "самоубийство". Сейчас устанавливают полные обстоятельства трагедии.



В Одесской области поезд отрезал голову мужчине / Фото Нацполиции

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