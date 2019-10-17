18:49
17 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Янукович – наркодилер Госдумы. Кто заказал Захарченко
      Вєсті Кремля
      20:44, 16 октября
      Вести.UA: Труханов сбежал от Зеленского. Бурные фантазии Медведчука
      Вєсті.UA
      20:23, 16 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Курс валют на 17 октября: доллар и евро прибавили в цене

      487 Читати новину українською
      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на 17 октября 2019
      Курс валют НБУ на 17 октября / unsplash.com

      На четверг, 17 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты немного подорожали.

      По данным на официальном сайте НБУ, доллар США, по сравнению с предыдущим банковским днем, прибавил в цене 4 копейки. Так, стоимость американской валюты составляет 24 гривны 83 копейки.

      Читайте также: Что происходит с долларом: объяснение эксперта

      Между тем европейская валюта подорожала на 10 копеек. И в четверг, 1 евро стоит 27 гривен 38 копеек.

      blog_ava
      Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
      сегодня
      46234
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Курсы валют Валюта Гривна Доллар Евро НБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Авоськи, мешочки, экосумки: какие украинские бренды шьют стильные многоразовые сумки
      сегодня , 18:23 Авоськи, мешочки, экосумки: какие украинские бренды шьют стильные многоразовые сумки
      Наталя Сколоздра 582
      Кремль хочет признать украинцев носителями русского языка: что это значит и каковы последствия
      сегодня , 18:09 Кремль хочет признать украинцев носителями русского языка: что это значит и каковы последствия
      Інна Жолобович 201
      Зеленський та війна з Росією: на що готовий піти президент заради миру
      сегодня , 16:30 Зеленський та війна з Росією: на що готовий піти президент заради миру
      Віталій Дейнега 174
      Российский пропагандист приезжал в Украину как связной Кремля
      сегодня , 16:01 Российский пропагандист приезжал в Украину как связной Кремля
      Злой Одессит 890
      Я спросил у президента, когда закончится "решалово", – Голобородько о споре с Зеленским
      сегодня , 15:01 Я спросил у президента, когда закончится "решалово", – Голобородько о споре с Зеленским
      Олена Трибушна
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук