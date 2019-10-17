Курс валют на 17 октября: доллар и евро прибавили в цене

На четверг, 17 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты немного подорожали.

По данным на официальном сайте НБУ, доллар США, по сравнению с предыдущим банковским днем, прибавил в цене 4 копейки. Так, стоимость американской валюты составляет 24 гривны 83 копейки.

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Между тем европейская валюта подорожала на 10 копеек. И в четверг, 1 евро стоит 27 гривен 38 копеек.