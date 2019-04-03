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      Курс валют на 3 апреля: падение в цене доллара и евро продолжается

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      Курс валют НБУ на сегодня 03.04.2019 - курс доллара, курс евро
      Каким будет курс валют от НБУ на 3 апреля / GettyImages

      На среду, 3 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты мирового значения заметно упали в цене по отношению к украинской гривне.

      Как на своем сайте сообщает Нацбанк, 3 апреля цена американского доллара составит 26 гривен 97 копеек.

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      И это аж на 22 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

      Евро потеряло более 34 копеек, если сравнивать с курсом вторника.

      В среду, 3 апреля, европейская валюта будет стоить 30 гривен 21 копейку.

      blog_ava
      Гороскоп на 3 апреля для всех знаков зодиака
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      Теги: Валюта Курсы валют Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Новости Украины
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