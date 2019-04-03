Курс валют на 3 апреля: падение в цене доллара и евро продолжается
На среду, 3 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты мирового значения заметно упали в цене по отношению к украинской гривне.
Как на своем сайте сообщает Нацбанк, 3 апреля цена американского доллара составит 26 гривен 97 копеек.
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И это аж на 22 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.
Евро потеряло более 34 копеек, если сравнивать с курсом вторника.
В среду, 3 апреля, европейская валюта будет стоить 30 гривен 21 копейку.
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